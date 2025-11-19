F1 - Binotto: "O mais rápido não vencerá imediatamente" em 2026

A temporada 2026 da Fórmula 1 está próxima e marcará a maior revolução técnica dos últimos 30 anos. Começar com o pé direito é fundamental, mas, de acordo com Mattia Binotto, diretor da Sauber/Audi, a mudança será tão abrangente que o vencedor no final do ano não será necessariamente aquele que começou bem a temporada, mas sim aquele que conseguir reagir e se desenvolver melhor.

Há uma data que todas as equipes de F1 marcaram claramente no calendário: 26 de janeiro de 2026, quando os carros do próximo ciclo técnico correrão pela primeira vez na pista durante um teste coletivo a ser realizado em Barcelona.

Uma oportunidade valiosa para conhecer os carros em seu ambiente natural e começar a avaliar sua confiabilidade, no início do que foi definido como a maior revolução nos últimos trinta anos da categoria. O teste também será uma oportunidade para observar de perto as soluções técnicas adotadas pelas equipes rivais.

Atualmente, as equipes estão envolvidas em uma verdadeira corrida contra o relógio: para estarem prontos para os testes, os carros terão de ser concluídos até o início de janeiro. Isso fez com que fosse necessário acelerar os procedimentos em comparação com os últimos anos, quando a estreia na pista ocorreu apenas no final de fevereiro, também em termos de aceleração.

O mesmo se aplica à Cadillac e à Audi, que já definiu um plano de trabalho preciso para a estreia do R26 no próximo ano. Será essencial aparecer em Barcelona com um carro que já seja capaz de correr e acumular quilômetros. Somente com a continuidade do trabalho na pista é que poderão surgir as áreas em que se deve concentrar o desenvolvimento, incluindo a identificação e a resolução de problemas de confiabilidade potenciais (e normais).

"No próximo ano, começaremos bem cedo com os testes de inverno [verão no Brasil]. A primeira sessão será em Barcelona, no final de janeiro, portanto, será mais cedo do que nas temporadas anteriores. Para nós, estar pronto significa estar pronto até o final de janeiro, o que significa que no início do mês o carro deve estar pronto", disse Mattia Binotto na apresentação do conceito R26.

"Começamos a fazer alguns testes de fábrica. Vamos ligá-lo pela primeira vez antes do final do ano, nas próximas semanas. A versão que ligaremos ou a versão que levaremos para o teste estará longe de ser a versão final. Obviamente, quando formos correr, e estivermos em Melbourne, queremos ter o melhor carro possível. É por isso que tentaremos cumprir os prazos o máximo possível".

Nesse sentido, haverá muito a aprender, e não é certo que o que se vê nos testes reflita o resultado do final da temporada. Quem começar com uma liderança inicial terá uma boa chance de mantê-la, especialmente se ela estiver ligada ao hardware, onde as margens de recuperação no curto prazo são menores. No entanto, ainda haverá muitas áreas em que, também na área de software, será possível progredir durante o ano.

A otimização do gerenciamento de energia será muito mais complexa do que nos regulamentos atuais e também mudará a forma como será usada em toda a volta, abrindo a porta para diferenças mais acentuadas entre os diferentes construtores, especialmente nos estágios iniciais do novo ciclo técnico.

Haverá muito o que aprender, especialmente durante a temporada, quando as equipes terão a oportunidade, também graças ao ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Melhoria), de diminuir a diferença em relação aos seus rivais.

"Por um lado, há a necessidade de começar a correr para entender o produto, a interação, o gerenciamento de energia, a relação entre a unidade de potência e o chassi. Para nós, também será a primeira vez na pista com uma unidade de potência Audi completamente nova, e será crucial garantir que a equipe trabalhe bem em conjunto", acrescentou Binotto, enfatizando que, para a Audi, será um desafio em várias frentes, também como equipe.

"Na verdade, será uma nova equipe, que nunca operou junta, porque tivemos fornecedores diferentes no passado. Portanto, há muito a aprender, uma curva de aprendizado íngreme no início, e é exatamente por isso que cumprir determinados prazos é importante para nós".

Em comparação com 2014, quando as unidades de potência híbridas turbo foram introduzidas, 2026 trará mudanças muito mais profundas, especialmente na área de chassi e aerodinâmica.

Isso pode aumentar as discrepâncias de desempenho entre as equipes, com os valores de downforce intimamente ligados à potência fornecida pela unidade de potência. Assim, o gerenciamento de energia se tornará um dos desafios mais importantes do novo ciclo técnico.

"Naquela época, de fato, a revolução dizia respeito à unidade de potência, enquanto que, do ponto de vista do chassi, as regras eram bastante convencionais, baseadas em conceitos conhecidos. Hoje, por outro lado, haverá uma transformação significativa também na aerodinâmica e em todo o carro. É uma combinação de dois fatores: unidade de potência e chassi/aerodinâmica", acrescentou Binotto.

Justamente porque o desenvolvimento está ocorrendo em um ritmo tão intenso, especialmente na parte aerodinâmica, algumas equipes, incluindo a própria Audi, optaram por fazer com que os pilotos testassem o carro de 2026 no simulador apenas em um estágio mais avançado, para fornecer uma base mais concreta sobre a qual trabalhar. Embora no passado houvesse parâmetros claros para estimar a velocidade do carro, hoje entram em jogo novos fatores que tornarão o quadro muito mais complexo.

"Isso significa que os parâmetros que no passado eram fundamentais para o desempenho podem mudar. Com as novas regras, o que importava para ser rápido pode não ser mais o mesmo. Consequentemente, todas as ferramentas e simulações desenvolvidas na fábrica para as regras atuais terão que ser completamente revisadas, porque não serão mais os mesmos parâmetros que importam".

De acordo com Mattia Binotto, a 'revolução' de 2026 será tão abrangente que a diferença real será feita não pela velocidade inicial, mas pela capacidade das equipes de reagir rapidamente às soluções vencedoras. Já no primeiro ano, haverá muito espaço para melhorias, e aqueles que conseguirem se adaptar rapidamente serão os maiores vencedores.

"É uma mudança com a qual não estamos acostumados e pode acontecer que, no início da próxima temporada, algumas equipes tenham tomado as decisões certas e outras não, justamente porque as ferramentas não estão calibradas".

"É por isso que costumo dizer que não será possível julgar qual equipe será a melhor no início da temporada. Será mais importante ver quem é capaz de reagir melhor depois. Para mim, na verdade, a melhor equipe será aquela que conseguir se adaptar rapidamente e desenvolver o carro com velocidade e eficiência", concluiu.

