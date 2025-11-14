O diretor executivo da Audi na Fórmula 1, Mattia Binotto, acha que os pilotos estão começando a gostar das enormes mudanças no regulamento de 2026 da categoria e acredita que os novos carros serão capazes de oferecer um bom espetáculo.

A partir da próxima temporada, a categoria máxima do automobilismo está mudando para uma nova fórmula de chassi e unidade de potência, vista como uma das maiores mudanças de regulamento da história.

As novas regras estão dando uma ênfase muito maior à energia elétrica, quase uma divisão de 50-50 com o motor de combustão interna, o que muda radicalmente a forma como os novos carros devem ser construídos pelas equipes e controlados pelos pilotos.

Houve críticas iniciais de parte do grid, incluindo Charles Leclerc, da Ferrari, sobre como a nova geração de carros é diferente e menos agradável de pilotar.

Mas como os modelos virtuais continuam a ficar mais maduros e representativos, e as equipes estão encontrando muito mais desempenho. Binotto, um dos cabeças do projeto da Audi na F1, relatou que a dupla para o ano que vem, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, estão "começando a gostar" da experiência.

"É a maior mudança em 30 anos, pelo menos", disse Binotto quando a Audi, que está assumindo a operação da Sauber, revelou sua identidade visual e conceito de pintura para 2026 em Munique, na Alemanha. "É uma grande mudança. Sinceramente, acredito que seja um grande desafio. Acho que todos os técnicos, no momento, estão gostando da mudança de regulamentos".

"Acho que até mesmo os pilotos, no início, podem ter recebido algumas críticas. Mas, no geral, o que posso ver nos comentários dos pilotos é que eles estão começando a gostar, estão gostando [dos novos carros]".

Conceito de pintura do Audi F1 Team RS26 Foto de: Audi Sport

Binotto também acredita que os novos carros proporcionarão melhores corridas. E, se necessário, ele apoia a capacidade da FIA de ajustar os regulamentos esportivos, incluindo parâmetros como a implantação de híbridos, para garantir que a categoria ofereça um espetáculo atraente.

"Tenho certeza de que será, no final, um bom espetáculo", disse o ex-chefe de equipe da Ferrari. "As mudanças foram feitas para que, em primeiro lugar, sejamos relevantes do lado do carro de estrada com combustíveis totalmente sustentáveis. Um desafio também para os fornecedores de combustível".

"Mas, no geral, o show vai melhorar porque acreditamos que as corridas serão aprimoradas com os novos regulamentos. Portanto, talvez precisemos de um pouco de paciência no início, porque grandes mudanças podem trazer descontinuidade, podem trazer lacunas entre as equipes. Mas, certamente, haverá uma recuperação muito rápida de todas as equipes".

"E espero que algumas regras sejam adaptadas, se necessário. Isso faz parte do processo normal. Em todos os anos, em todas as temporadas, a FIA sempre se adaptou às necessidades. Isso pode acontecer novamente. Mas, no geral, será um ótimo regulamento".

Os comentários de Binotto ecoam aqueles feitos no meio do ano pelo chefe da Williams, James Vowles.

"A primeira vez que qualquer um de nossos pilotos de simulador dirigiu com os regulamentos de 2026 foi difícil, porque é uma mudança completa em certos aspectos de como você corre", explicou Vowles. "Depois, na segunda vez, ficou mais normal - ainda com reclamações. E, na quarta vez, não houve muita discussão sobre o assunto. Simplesmente se tornou a norma".

