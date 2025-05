F1 - Binotto rasga elogios a Bortoleto: Tem tudo para ser campeão

Até o momento, Gabriel Bortoleto não conseguiu ter um fim de semana completo e limpo na Fórmula 1. De oito corridas que já aconteceram, o brasileiro não somou nenhum ponto e é o último na classificação geral, mas Mattia Binotto ainda acredita que o piloto conseguirá dar a volta por cima.

Em entrevista à Julianne Cersaoli, o italiano comentou sobre a atual situação do brasileiro e fato dele ainda não ter conseguido terminar pelo menos uma corrida na zona de pontuação. Binotto colocou a culpa, em partes, no carro sem ritmo da Sauber.

"Ele é um piloto ótimo e talentoso. Olhando a telemetria, dá para ver o talento e a velocidade. Acho que, até agora, ele não obteve o melhor resultado por vários motivos. Mas o potencial está lá e precisa ser explorado também do ponto de vista do carro".

Mattia também deixou claro que toda a equipe tem muita confiança no brasileiro e gostam da maneira como ele trabalha, sendo sempre muito exigente e comprometido com seus objetivos.

"Ele é muito comprometido, então vi a equipe gostar de trabalhar com ele porque ele está sempre disponível, seja qual for a necessidade. E ele está indo bem, é humilde, rápido, comprometido".

"São todos os ingredientes necessários para se tornar um campeão no futuro".

Binotto também comentou a possibilidade de Bortoleto deixar a equipe caso receba alguma proposta mais interessante, visto que a Audi estreia em 2026 sendo uma completa novata na categoria. Para o italiano, Gabriel está comprometido com o futuro da equipe e não tem o foco apenas em ter uma vaga na F1.

"Só podemos tentar fazer um bom trabalho e, junto com ele, construir uma grande equipe. Acho que ele está comprometido com o projeto, não está comprometido apenas com uma vaga na F1".

"Então, acho que para ele, se tornar um dia o primeiro piloto a vencer com a Audi é algo importante para ele, então isso não é uma preocupação. E sim, como equipe, precisamos nos sair bem também, então não há dúvida".

GUERRA de palavras: BORTOLETO x ANTONELLI. Futuro de MÔNACO e LANDO NORRIS, vencedor INCOMPREENDIDO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!