F1 - Binotto: Resolver problemas na largada da Audi é prioridade

Mais uma vez, a Audi perdeu pontos em potencial devido a uma largada ruim; a marca alemã pretende resolver esse problema com prioridade depois do GP do Japão de Fórmula 1.

“Acho que, com uma largada normal e regular, teria sido possível conquistar pontos”, afirmou Nico Hulkenberg após seu mais um décimo primeiro lugar no Japão, resultado que o deixou mais uma vez de mãos vazias e ainda à espera de seu primeiro ponto pela Audi.

Mas a largada frustrou mais uma vez os esforços da Audi: Gabriel Bortoleto perdeu quatro posições e caiu da nona para a 13ª posição; o próprio Hülkenberg largou em 13º, mas depois das primeiras curvas se viu atrás de um Cadillac, na 19ª posição.

“Sabemos que isso é algo em que precisamos trabalhar como equipe”, lamentou Bortoleto, que em Suzuka também não conseguiu somar pontos, apesar de ter largado entre os dez primeiros.

Hulkenberg também considera a situação “naturalmente decepcionante e frustrante” e afirmou que a Audi precisa “assumir o controle da situação”. “Nesse aspecto, definitivamente ainda há muito a ser feito.”

Binotto: Não há nada óbvio para corrigir

O que exatamente está faltando, essa é a questão. Ao contrário da Mercedes, onde as largadas ruins em Suzuka também foram culpa dos pilotos, na Audi o problema parece ser o carro. “É claro que sei que tive uma largada ruim, mas ainda não conheço os detalhes exatos no momento”, disse Hulkenberg. “Preciso primeiro analisar isso e conversar com os engenheiros".

Bortoleto também dá a entender em suas declarações que cabe à equipe encontrar uma solução: “Há equipes que desenvolveram o carro de uma maneira um pouco diferente e trabalharam nisso para permitir largadas melhores”, disse o brasileiro.

“Também não acredito que todas as equipes pensassem que a largada seria tão difícil. Para nós, até agora tem sido terrível. Sabemos que é muito difícil para nós e que precisamos melhorar nesse aspecto".

Mattia Binotto, líder do projeto da Audi na F1 e que assumiu o cargo de chefe de equipe após a saída de Jonathan Wheatley, quer resolver essa situação o mais rápido possível, já que não foi a primeira largada ruim da Audi neste ano.

“Definitivamente, isso não é um dos nossos pontos fortes”, admitiu. "A razão pela qual isso ainda não foi resolvido é que não é algo óbvio que se possa simplesmente consertar".

As largadas têm “prioridade máxima”

Apesar disso, resolver o problema da largada é, segundo o italiano, “prioridade máxima” para a equipe, “pois tivemos novamente uma boa classificação, e não adianta nada largar em boas posições se perdermos todas as posições novamente na largada”.

“De certa forma, agora é bom para nós que duas corridas tenham sido canceladas”, continuou Binotto. Na pausa até a próxima corrida em Miami, no início de maio, a Audi agora tem tempo para refletir sobre o início da temporada até agora e resolver os problemas.

“Até agora, o início da temporada foi marcado por medidas bastante reativas. Desde os testes de inverno [pré-temporada], nós, como equipe totalmente nova, tivemos que aprender muito".

"Tivemos que resolver problemas de confiabilidade e, na verdade, não tivemos tempo nem para pensar em desenvolvimentos futuros. A otimização da largada será, portanto, um dos focos nas próximas semanas".

Mas em que prazo é possível obter melhorias? “Acho que podemos melhorar um pouco, mas não chegar ao nível das Ferraris no curto prazo”, disse Bortoleto. “Acredito que isso seja muito difícil. Mesmo em comparação com a Mercedes, provavelmente ainda teremos que lutar um pouco mais".

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