F1: Binotto vê Audi no estágio da Ferrari de 1995 e mantém meta de título para 2030

Mattia Binotto recorreu ao próprio passado na Ferrari para dimensionar o tamanho do desafio enfrentado pela Audi em sua chegada à Fórmula 1. O dirigente italiano enxerga semelhanças entre a atual estrutura da equipe em Hinwil e aquela que encontrou em Maranello em 1995, período que marcou o início da reconstrução que posteriormente levou a Ferrari ao domínio da categoria.

"Quando cheguei, foi como o que vi na Ferrari de 1995 e, para mim, essa é a comparação", afirmou Binotto em entrevista ao RacingNews365. "Era uma fábrica antiga e pequena, com poucas pessoas e processos implementados. Então, para mim, a comparação realmente remete à Ferrari de 1995."

A referência não é casual. Binotto iniciou sua trajetória na Ferrari justamente naquele período, como engenheiro de motores. Na época, sob o comando de Jean Todt, a equipe italiana passava por uma profunda reformulação que posteriormente incluiria nomes como Michael Schumacher, Ross Brawn e Rory Byrne. Décadas depois, o italiano chegou ao posto de chefe da Ferrari, função que exerceu entre 2019 e 2022.

Agora à frente do projeto da Audi, Binotto admite que a equipe ainda precisa percorrer um longo caminho para alcançar a estrutura das principais forças da F1. A fabricante alemã entrou oficialmente na categoria em 2026 após assumir a Sauber e transformar a operação em uma equipe de fábrica.

"Se alguém visitar Mercedes, Ferrari ou McLaren e depois vier nos visitar, perceberá que existe uma diferença clara", disse. "Nossos prédios e nossa infraestrutura não estão no nível das principais equipes, mas isso não é uma crítica. É uma questão de fato, considerando qual era a ambição dos antigos proprietários. Hoje existe uma diferença e precisamos reduzi-la."

Parte desse cenário é consequência dos anos anteriores à chegada da Audi. A estrutura de Hinwil recebeu investimentos mais modestos do que os realizados pelas principais equipes da F1 enquanto a operação competia sob as identidades Sauber e Alfa Romeo. Com a mudança de ambição trazida pela fabricante alemã, a necessidade de expansão passou a fazer parte do projeto.

"Precisamos crescer no futuro. Precisamos de mais pessoas e mais espaço para fabricação. Estamos certamente analisando planos de expansão, porque isso será um fator para o nosso sucesso no futuro", explicou Binotto.

"Mas a expansão não acontece da noite para o dia. Estamos analisando esses projetos, é algo que estamos considerando seriamente e, quando houver uma decisão, informaremos."

Na pista, a Audi ainda atravessa a primeira etapa desse processo. Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto somam 12 pontos na temporada, enquanto o time terminou em 11º lugar em seis das primeiras 11 corridas. Apesar dos resultados, Bortoleto já indicou acreditar que o chassi R26 está entre os melhores do grid.

A própria equipe, porém, reconhece que a unidade de potência é atualmente uma das principais áreas a serem aprimoradas. Desde antes de sua estreia, a Audi estabeleceu um planejamento de longo prazo, sem projetar uma disputa pelo Mundial antes de 2030.

Para Binotto, os resultados mais importantes desta fase não necessariamente podem ser vistos durante os fins de semana de corrida. O italiano afirma que mudanças relevantes estão acontecendo internamente enquanto a Audi constrói a estrutura necessária para tentar enfrentar Mercedes, McLaren, Red Bull e Ferrari.

"Acho que o que fizemos está seguindo na direção correta. A equipe está melhorando e progredindo, e muita coisa está acontecendo na fábrica que não é visível para a imprensa ou para os fãs."

"Mas muita coisa está acontecendo e estamos, de forma honesta e concreta, construindo nossas bases para o futuro. Então, sim, posso confirmar que 2030 é certamente possível [para disputar o Mundial], e 2030 é um objetivo concreto."

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