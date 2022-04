Carregar reprodutor de áudio

Após alguns anos complicados, a Ferrari parece ter retomado a forma para lutar pelo topo da Fórmula 1, e agora vive sua temporada mais competitiva em algum tempo. E segundo Mattia Binotto, sua equipe está em uma forma muito melhor para lutar pelo título do que em 2018, quando começou forte mas acabou perdendo ímpeto ao longo do campeonato.

A Ferrari conquistou uma dobradinha no Bahrein com vitória de Charles Leclerc, enquanto ele e Carlos Sainz subiram novamente ao pódio na Arábia Saudita. A equipe italiana produziu o que é claramente o melhor carro desde o SF71H de 2018, pilotado por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Em 2018, Vettel venceu cinco corridas na primeira metade do campeonato e parecia a caminho de uma luta contra Lewis Hamilton e a Mercedes que duraria até o final da temporada mas, após a pausa de verão, o time alemão voltou com tudo para superar a rival italiana na guerra de desenvolvimento para terminar com ambos os títulos.

Hamilton conquistou seu pentacampeonato com duas corridas de antecedência, enquanto a Mercedes fechou o Mundial de Construtores com tranquilidade. Um cenário similar havia se desenvolvido no ano anterior, com Vettel liderando as 12 primeiras etapas mas perdendo para o britânico após a pausa de verão.

Binotto acredita que a equipe esteja agora em um lugar melhor que há quatro anos, e que tem as ferramentas corretas para manter o ritmo de desenvolvimento ao longo da temporada.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H leads Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H Photo by: Erik Junius

"Acho que manter o nível de desenvolvimento ao longo de uma temporada é sempre um desafio, não apenas para nós mas todas as equipes. Mas é verdade que nossos rivais são muito fortes nisso, e eles provaram isso enquanto a Ferrari, nas últimas oportunidades que tivemos em 2018 e 2018, perdeu um pouco o ritmo no desenvolvimento".

"Acho que pelo design do carro, melhoramos nossas ferramentas, que são as metodologias do túnel de vento, processos e simulador. E acho que, hoje, estamos melhor preparados em comparação ao passado para fazer o trabalho correto no desenvolvimento".

Binotto reconheceu que, com o teto orçamentário da F1, as equipes não podem mais explorar qualquer desenvolvimento que queiram, e que agora é preciso uma abordagem mais focada na busca pelas atualizações corretas que os levarão até o fim de 2022.

"Comparado com aquela época, hoje temos um teto, que influenciará o ritmo de desenvolvimento, o que vejo como um elemento chave. Minha preocupação é de que precisamos garantir o policiamento correto nisso, porque pode mudar o jogo na luta pelas atualizações".

Com isso, Binotto acrescentou que deve levar algumas corridas antes da Ferrari trazer o primeiro pacote significativo de atualizações para o F1-75.

"Não é apenas uma questão de quando estaremos pronto, mas sim, com o teto orçamentário, garantir que não iremos gastar tudo nas primeiras corridas. Então não esperamos desenvolvimentos significativos para a próxima corrida em Melbourne, mas assim que pudermos trazer algo, faremos isso".

Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: