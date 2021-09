O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, questionou por que a atual intriga sobre o design do motor da Mercedes não gerou a mesma controvérsia que sua equipe enfrentou em 2019. A Red Bull fez perguntas à FIA sobre os elementos de design da unidade de potência da rival em meio a suspeitas de que a equipe encontrou uma maneira de deixar o ar superfrio no plenum para aumentar a potência.

Os regulamentos da categoria são claros de que há uma temperatura mínima, enquanto a fabricante alemã insiste em que não está fazendo nada fora do comum. A escuderia austríaca, por sua parte, agora espera respostas da organização sobre se o assunto.

Embora a polêmica tenha sido discutida em público e também entre as equipes, ela não provocou o tipo de drama que a Ferrari enfrentou em 2019, quando também foi objeto de um esclarecimento sobre as regras de motor da FIA.

Naquela época, acreditava-se que a equipe usava um sistema inteligente para contornar as verificações de combustível, que acabou sendo eliminado pelo órgão regulador por meio da introdução de sensores extras. Embora o projeto tenha sido investigado, não foi provado que a escuderia de Maranello violou os regulamentos.

Como resultado, e porque a FIA não queria um processo judicial demorado, um acordo secreto foi fechado que incluía a Ferrari ajudando a organização com orientações para melhorar o monitoramento das unidades de força da F1.

Esse resultado gerou um grande clamor das equipes rivais, com algumas ameaçando levar o assunto mais longe em uma tentativa de descobrir mais sobre o que a equipe tem feito. O caso também levou a relações tensas entre o chefe da Mercedes, Toto Wolff, e Binotto, pois eles discordavam sobre o impacto das diretrizes técnicas na época.

Em meio a uma temporada de 2021 que tem exatamente o mesmo tipo de determinações que tratavam do assunto do motor da Ferrari, o chefe da equipe questionou por que uma série de intervenções da FIA neste ano não proporcionaram nem perto o tipo de 'ataque' que seu time enfrentou há duas temporadas.

Questionado se ele via um grande contraste, Binotto disse: "Sem entrar no tema do motor da Mercedes, preferiria tocar em outros tópicos que são bem conhecidos: asas flexíveis e a gestão da pressão dos pneus que exigia orientações técnicas."

"As medidas da FIA foram necessárias porque havia quem tivesse uma interpretação diferente dos princípios do regulamento. E tudo isso não é diferente do que aconteceu em 2019. Por que existem diferenças de atitude? Talvez então estivéssemos muito expostos à mídia e sofremos um ataque de nossos concorrentes, mas agora isso é coisa do passado."

"Acho que chegar ao tipo de tom usado em 2019 ainda está errado, mas acho importante sublinhar que o que aconteceu na época não é diferente do que está acontecendo agora e sempre esteve presente na Fórmula 1."

Binotto disse que a Ferrari não apresentou suas próprias perguntas à FIA sobre o sistema da Mercedes, mas confirmou que conversou com o chefe da Red Bull, Christian Horner, sobre o assunto.

Questionado se a equipe estava envolvida em alguma ação na FIA, ele respondeu: "Não estamos, embora, como todas as equipes e fabricantes, tentemos entender o que nossos rivais estão fazendo; analisamos as imagens e olhamos os dados."

"Tínhamos algumas dúvidas e discutimos com a RBR. Falei pessoalmente com Horner, mas não submetemos nenhuma pergunta de esclarecimento à organização", concluiu.

