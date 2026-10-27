F1: Boa performance em Austin e histórico no México motivam Bortoleto para GP

Apesar de não ter conquistado pontos no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto aposta no bom ritmo apresentado pela Audi em Austin e sua boa performance no ano passado para se colocar na luta por um bom resultado no GP do México deste fim de semana.

Bortoleto teve seu fim de semana em Austin comprometido pela punição de 80 posições no grid de largada para a corrida do domingo, tendo que largar em último. Mesmo assim, o brasileiro teve uma boa prova, terminando em 13º apenas devido à decisão da Audi de pará-lo durante o SC Virtual.

"Há alguns pontos positivos a serem tirados do último fim de semana, em Austin. O carro estava bom, tínhamos um ritmo decente e eu gostei de poder disputar contra outros carros, além de fazer boas ultrapassagens".

Agora, o brasileiro lembra de sua boa performance no GP do México do ano passado, tendo largado em 15º para terminar em décimo, como um motivador para a prova deste fim de semana.

"Tenho boas memórias do meu primeiro GP do México, no ano passado, especialmente lutando para subir na classificação até terminar na zona de pontos. Eu também gostei muito da cidade e das boas-vindas dos fãs. É uma atmosfera especial e um fim de semana legal de se participar".

"Sabemos o quão apertada está a luta no pelotão do meio mas, com sorte, poderemos seguir construindo em cima dos pontos positivos de Austin e lutar por um bom resultado aqui".

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