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Max Verstappen e Kimi Antonelli completaram o pódio na pista de Hungaroring

Redação Motorsport.com
Publicado:

Lando Norris, da McLaren, venceu o GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo (26), com Max Verstappen e Kimi Antonelli completando o pódio. Gabriel Bortoleto largou em 14º e conseguiu chegar em 11º na pista do Hungaroring.

O editor recomenda:

Lewis Hamilton passou pela linha de chegada em quarto lugar, mas uma punição de cinco segundos fez o heptacampeão cair para quinto, com Charles Leclerc herdando a posição do companheiro de Ferrari.

Nico Hulkenberg conquistou os primeiros pontos com a Audi na Fórmula 1, chegando na nona colocação.

Oscar Piastri e a dupla da Cadillac, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, abandonaram a prova.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 70

-

     3 25   McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 70

+15.080

15.080

 15.080   2 18   Red Bull Red Bull
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 70

+18.728

18.728

 3.648   2 15   Mercedes Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 70

+23.840

23.840

 5.112   3 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 70

+24.540

24.540

 0.700   3 10   Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 70

+55.488

55.488

 30.948   2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 70

+57.503

57.503

 2.015   2 6   Mercedes Mercedes
8 New Zealand L. Lawson RB 30 69

1 lap

     2 4   RB Red Bull
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 69

1 lap

     2 2   Audi Audi
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 69

1 lap

     1 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 69

1 lap

     1     Audi Audi
12 France P. Gasly Alpine 10 69

1 lap

     3     Alpine Mercedes
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 69

1 lap

     2     Aston Martin Honda
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 69

1 lap

     2     Aston Martin Honda
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 68

2 laps

     2     Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 68

2 laps

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 68

2 laps

     2     Williams Mercedes
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 68

2 laps

     3     Williams Mercedes
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 68

2 laps

     2     Haas Ferrari
dnf Australia O. Piastri McLaren 81 55

15 laps

     2   Caixa de câmbio McLaren Mercedes
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 48

22 laps

     3   Abandono Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 13

57 laps

     1   Abandono Cadillac Ferrari
Ver resultados completos

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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