F1 - Bortoleto 11º e Norris vence: veja resultado completo do GP da Hungria
Max Verstappen e Kimi Antonelli completaram o pódio na pista de Hungaroring
Lando Norris, da McLaren, venceu o GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo (26), com Max Verstappen e Kimi Antonelli completando o pódio. Gabriel Bortoleto largou em 14º e conseguiu chegar em 11º na pista do Hungaroring.
Lewis Hamilton passou pela linha de chegada em quarto lugar, mas uma punição de cinco segundos fez o heptacampeão cair para quinto, com Charles Leclerc herdando a posição do companheiro de Ferrari.
Nico Hulkenberg conquistou os primeiros pontos com a Audi na Fórmula 1, chegando na nona colocação.
Oscar Piastri e a dupla da Cadillac, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, abandonaram a prova.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|L. Norris McLaren
|1
|70
|
-
|3
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|70
|
+15.080
15.080
|15.080
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|70
|
+18.728
18.728
|3.648
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|70
|
+23.840
23.840
|5.112
|3
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|70
|
+24.540
24.540
|0.700
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|70
|
+55.488
55.488
|30.948
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|70
|
+57.503
57.503
|2.015
|2
|6
|Mercedes
|Mercedes
|8
|L. Lawson RB
|30
|69
|
1 lap
|2
|4
|RB
|Red Bull
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|69
|
1 lap
|2
|2
|Audi
|Audi
|10
|A. Lindblad RB
|41
|69
|
1 lap
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|69
|
1 lap
|1
|Audi
|Audi
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|69
|
1 lap
|3
|Alpine
|Mercedes
|13
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|69
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|69
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|68
|
2 laps
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|68
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|68
|
2 laps
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|68
|
2 laps
|3
|Williams
|Mercedes
|19
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|68
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|dnf
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
15 laps
|2
|Caixa de câmbio
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|48
|
22 laps
|3
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|13
|
57 laps
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|Ver resultados completos
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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