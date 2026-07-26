Lando Norris, da McLaren, venceu o GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo (26), com Max Verstappen e Kimi Antonelli completando o pódio. Gabriel Bortoleto largou em 14º e conseguiu chegar em 11º na pista do Hungaroring.

Lewis Hamilton passou pela linha de chegada em quarto lugar, mas uma punição de cinco segundos fez o heptacampeão cair para quinto, com Charles Leclerc herdando a posição do companheiro de Ferrari.

Nico Hulkenberg conquistou os primeiros pontos com a Audi na Fórmula 1, chegando na nona colocação.

Oscar Piastri e a dupla da Cadillac, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, abandonaram a prova.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!