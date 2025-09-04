A amizade entre Gabriel Bortoleto e Max Verstappen já é algo conhecido no paddock da Fórmula 1 e, no dia de mídia do GP da Itália, o brasileiro revelou aos veículos jornalísticos, incluindo o Motorsport.com, mais detalhes de tal relação.

Bortoleto foi perguntado se passou um tempo jogando videogames com Verstappen nessa semana, o que o brasileiro da Sauber confirmou: "Sim, foi engraçado. Jogamos um pouco de Call of Duty. É assim que passamos os dias, certo? E foi bom nos divertirmos e rirmos um pouco".

Por sua amizade com outros brasileiros e pelo relacionamento com Kelly Piquet, filha do tricampeão da F1 Nelson Piquet, Max aprendeu um pouco de português, mas nem sempre o mais adequado: "Bem, você deve perguntar a ele quais palavras ele conhece", brincou Gabriel. "São palavras muito ruins, então não posso dizer aqui. Ele adora dizê-las quando não é ao vivo".

Questionado sobre o quanto Verstappen o ajudou em seu ano de estreia na Fórmula 1 e quanto ele aprendeu com o tetracampeão, o piloto de 20 anos disse: "Acho que atualmente estou aprendendo. Nós corremos muito juntos no simulador e treinamos muito. Eu diria que isso é sempre útil, sabe, coisas, pistas que ele já conhece, dicas que ele dá sobre curvas e coisas que eu deveria observar".

"Sim, é sempre muito bom, as dicas que ele me dá. Quero dizer, ele é tetracampeão mundial, portanto, conquistou muito em sua carreira e estou muito feliz por ter alguém como ele, sabe, sendo muito prestativo. Porque às vezes eu nem pergunto, acho que vem dele".

"E, obviamente, você precisa ser curioso, mas é muito bom ter alguém assim. E, no final das contas, ele não tem nenhum interesse. Ele não está trabalhando comigo em nenhum sentido e está me ajudando muito, por isso sou grato".

Em seguida, outro repórter perguntou se Bortoleto virou um 'protegido' de Verstappen, o que ele relembrou como e quando o holandês da Red Bull começou a ajudá-lo.

"Ele começou a me ajudar quando eu estava na Fórmula 3 e nos tornamos bons amigos e acredito que ele provavelmente gosta de mim. Então é por isso. Ele quer me ver indo bem na Fórmula 1. Eu sempre deixei bem claro que, para mim, ele é o melhor piloto da Fórmula 1 e que eu realmente me preocupo com o que ele fez e com o que ele está fazendo na Fórmula 1".

"Portanto, acho que ele deve estar gostando. Não sei, você provavelmente deveria perguntar a ele por que ele me aceita, não sei a resposta. Mais uma vez, provavelmente porque ele gosta de mim e eu tento, mostro a ele que gosto muito de simuladores e coisas que ele gosta e que eu também adoro e fazemos isso juntos".

No entanto, ao ser questionado se Verstappen poderia ser um bom companheiro de equipe do brasileiro algum dia, Gabriel respondeu:

"Bem, talvez um dia ele venha para a Audi, não sei. Não sei. Digo, como amigo e em tudo mais, nós trabalhamos muito bem juntos. Ele me ajuda bastante. Acredito de verdade que ele pode ser um ótimo companheiro de equipe, no sentido de, sabe, quando conseguimos um time e precisamos uni-lo".

"Ele não ganhou quatro títulos por sorte. Ganhou porque estava em uma equipe que, quando ele chegou, não era de nível de campeã, e então ele a construiu junto com eles e a fez vencer. Por isso acredito que trabalhar juntos talvez não fosse uma coisa ruim. Mas, de novo, se um dia ele vier para a Audi, estou feliz onde estou. E estou muito satisfeito com o projeto que temos".

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe!

