Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Brasileiro destacou o dia como "positivo" após somar dois pontos na Austrália

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Equipe Audi F1

Gabriel Bortoleto, Equipe Audi F1

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto fez uma corrida muito sólida no GP da Austrália, que abriu o calendário da Fórmula 1. O brasileiro largou na 10ª posição e terminou em nono, conquistando os primeiros pontos da história da Audi na categoria.

Leia também:

Bortoleto não teve o companheiro de equipe na pista, isso porque Nico Hulkenberg não conseguiu fazer sua largada, já que o carro sofreu um 'apagão' antes mesmo dele conseguir se posicionar no colchete.

Sobre seu próprio resultado, o brasileiro se mostrou muito orgulhoso, principalmente porque a Audi assumiu o desafio de produzir não apenas o chassi totalmente novo e do zero, mas também o motor e ser a única equipe a usá-lo.

"[Dia] muito positivo. A equipe fez um trabalho incrível. Todo o inverno trabalhando muito duro para colocar um carro inteiro na pista que terminou a primeira corrida e que chegou ao Q3 pela primeira vez. Então, sim, é o começo de uma longa jornada, mas estou extremamente feliz".

O piloto também destacou que a largada foi "maluca", com alguns erros sendo cometidos pelos rivais, pilotos que tiveram as rodas travando e ele próprio perdeu algumas posições assim que as luzes se apagaram, mas que o desenvolvimento em si foi bastante "legal" e ainda há muita coisa que eles precisam aprender.

"Foi legal, foi muito legal. Mas ainda há muitas coisas para aprender. Fiz ultrapassagens que nem queria fazer, sem querer, porque eu tinha muita energia e o outro carro estava clipando energia como louco. Então você precisa pensar muito enquanto está correndo".

"No ano passado, tudo era muito mais previsível. Assim que você fazia uma ultrapassagem, estava resolvido. Agora você ultrapassa e precisa calcular as próximas três retas. Porque talvez o cara te ultrapasse de volta. Aí você precisa ultrapassar ele de novo na seguinte. E isso vai acontecendo até todo mundo ficar no mesmo nível de energia".

"Então, ainda há muita coisa para aprender. Queria poder te explicar melhor do que isso, mas ainda estou um pouco confuso com os regulamentos. Estou entendendo melhor conforme vamos vivendo isso na prática".

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

