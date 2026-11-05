F1 - Bortoleto admite erro por emoção em acidente de 2025 em Interlagos: "Foi uma lição"

Gabriel Bortoleto reconheceu que o forte acidente sofrido durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2025 foi consequência de uma decisão tomada pela emoção. Um ano depois do episódio, ele afirmou que a experiência representou uma das principais lições de sua carreira e espera lidar de maneira diferente com a pressão de competir diante da torcida em Interlagos.

"Foi a primeira vez em muitos anos que tomei decisões e atitudes por emoção e não por razão quando estava dentro de um carro de corrida a 300 km/h", admitiu Bortoleto durante entrevista coletiva desta quinta-feira (5).

O piloto explicou que normalmente consegue avaliar os riscos de uma disputa, mas reconheceu que a tentativa de ultrapassagem durante a sprint do ano passado não era necessária naquele momento. A manobra terminou em um acidente de grandes proporções, que também comprometeu a participação no restante do final de semana.

"Acho que eu não estava lutando por pontos e tomei uma decisão de fazer uma ultrapassagem numa corrida sprint, antes da classificação, talvez desnecessária. Foi um dive bomb que acabou causando aquele acidente", afirmou.

"Foi uma batida muito forte. Tive algumas sequelas aqui e ali", declarou, sem detalhar quais foram os efeitos.

Apesar da experiência negativa, o brasileiro guarda lembranças especiais de sua primeira participação em casa na F1. Segundo ele, a recepção da torcida e o apoio dos integrantes da equipe proporcionaram sensações que permanecerão marcadas em sua memória.

"Você realmente só entende o que é correr em casa quando está para entrar naquele carro, colocando o capacete, e ouve toda a equipe brincando, gritando e torcendo por você. É uma sensação única", destacou.

De volta a Interlagos, Bortoleto pretende transformar o aprendizado de 2025 em uma abordagem mais equilibrada: "Foi uma lição de como lidar com as minhas emoções e com o final de semana em casa. Espero que este ano consiga levar de uma maneira melhor".

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!