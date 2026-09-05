F1 - Bortoleto admite frustração com eliminação no Q2 por um milésimo: "Estava no limite"

Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 por apenas um milésimo em relação à volta de Lewis Hamilton, permanecendo na 11ª colocação da classificação do GP da Itália de Fórmula 1. Apesar de admitir frustração com a eliminação, o brasileiro da Audi afirmou que o resultado do quali de Monza é melhor do que ele e a equipe esperavam.

"Antes de tudo, acho que é muito melhor do que a gente esperava para esse final de semana", começou Bortoleto, ao SporTV. "A gente sabe que é muito difícil para gente por questão das retas, então só de estar tão próximo do Q3 e desafiar as duas Ferraris é algo inacreditável, eu diria".

Apesar de destacar o resultado melhor do que o esperado, Gabriel admitiu que ser eliminado por tão pouco o deixou frustrado, mas que avaliou bem a tentativa.

"Óbvio que eu estou frustrado porque quando é um milésimo você acha isso, principalmente na minha última volta, dei uma traseirada na saída da curva 8. Mas a gente estava tudo no limite de qualquer maneira, essas coisas acontecem, foi uma boa volta no geral e passamos perto".

Sobre as expectativas para a corrida no domingo, Bortoleto afirmou que o foco é na largada e tentar ser agressivo para "fazer a própria corrida".

"O negócio é tentar fazer uma boa largada amanhã, ser agressivo, fazer alguma coisa diferente para tentar se manter ali e fazer a nossa própria corrida. Se a gente conseguir fazer uma corrida sozinho, é a melhor corrida pra gente, sendo bem sincero", concluiu.

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