Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

F1 - Bortoleto admite frustração com eliminação no Q2 por um milésimo: "Estava no limite"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto admite frustração com eliminação no Q2 por um milésimo: "Estava no limite"

F1: "Monza tem uma alma especial", diz Gasly após pole com a Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Monza tem uma alma especial", diz Gasly após pole com a Alpine

Indy: Caio Collet destaca potencial do carro antes da última etapa do ano

Indy
Indy
Laguna Seca
Indy: Caio Collet destaca potencial do carro antes da última etapa do ano

F4: Paulo Willemann leva Starrett Bassani ao terceiro lugar no classificatório em Interlagos

F4 Brasil
F4 Brasil
F4: Paulo Willemann leva Starrett Bassani ao terceiro lugar no classificatório em Interlagos
Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Bortoleto admite frustração com eliminação no Q2 por um milésimo: "Estava no limite"

Fora do Q3 por 0s001 em relação a Lewis Hamilton, brasileiro da Audi avalia 11º lugar como melhor do que o esperado e projeta largada agressiva no domingo

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:

Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 por apenas um milésimo em relação à volta de Lewis Hamilton, permanecendo na 11ª colocação da classificação do GP da Itália de Fórmula 1. Apesar de admitir frustração com a eliminação, o brasileiro da Audi afirmou que o resultado do quali de Monza é melhor do que ele e a equipe esperavam.

O editor recomenda:

"Antes de tudo, acho que é muito melhor do que a gente esperava para esse final de semana", começou Bortoleto, ao SporTV. "A gente sabe que é muito difícil para gente por questão das retas, então só de estar tão próximo do Q3 e desafiar as duas Ferraris é algo inacreditável, eu diria".

Apesar de destacar o resultado melhor do que o esperado, Gabriel admitiu que ser eliminado por tão pouco o deixou frustrado, mas que avaliou bem a tentativa.

"Óbvio que eu estou frustrado porque quando é um milésimo você acha isso, principalmente na minha última volta, dei uma traseirada na saída da curva 8. Mas a gente estava tudo no limite de qualquer maneira, essas coisas acontecem, foi uma boa volta no geral e passamos perto".

Sobre as expectativas para a corrida no domingo, Bortoleto afirmou que o foco é na largada e tentar ser agressivo para "fazer a própria corrida".

"O negócio é tentar fazer uma boa largada amanhã, ser agressivo, fazer alguma coisa diferente para tentar se manter ali e fazer a nossa própria corrida. Se a gente conseguir fazer uma corrida sozinho, é a melhor corrida pra gente, sendo bem sincero", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: "Monza tem uma alma especial", diz Gasly após pole com a Alpine

Principais comentários
Mais de
Andrei Gobbo

F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

F2: Durksen triunfa na sprint de Monza; Câmara abandona

F2
F2
Monza
F2: Durksen triunfa na sprint de Monza; Câmara abandona

F2: Câmara crava pole em Monza; Fittipaldi larga em 19º

F2
F2
Monza
F2: Câmara crava pole em Monza; Fittipaldi larga em 19º

Últimas notícias

AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis