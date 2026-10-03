F1: Bortoleto admite ponto fraco que Audi não irá superar em 2026

Gabriel Bortoleto reconheceu que a falta de velocidade da Audi é um problema que deve acompanhar a equipe até o fim da temporada 2026 da Fórmula 1. Após a classificação para o GP do Bahrein na Malásia, o brasileiro destrinchou as dificuldades que a equipe alemã enfrenta.

Questionado se o desempenho apresentado em Sepang aumentava sua confiança para circuitos menos dependentes de potência, Bortoleto foi direto ao apontar a principal limitação atual do projeto.

"Infelizmente, ainda estamos com falta de velocidade, e sabemos que isso não vai mudar neste ano", afirmou o piloto.

Segundo Bortoleto, a equipe precisa buscar desempenho principalmente nas curvas para compensar a desvantagem de velocidade. O brasileiro também citou a possibilidade de aproveitar o vácuo de outros carros para tentar melhorar o desempenho nas sessões de classificação.

"Precisamos fazer a diferença nas curvas e, ao mesmo tempo, tentar pegar um vácuo ou algo assim para fazer boas voltas na classificação", explicou.

Apesar das dificuldades, Bortoleto destacou o trabalho realizado pela estrutura da Audi para tentar melhorar o desempenho do conjunto. A fábrica de Neuburg, na Alemanha, é responsável pelo desenvolvimento da unidade de potência da equipe.

"Nossa fábrica, na Alemanha, em Neuburg, tem trabalhado muito para nos dar o melhor motor e as melhores condições possíveis. Eu confio neles e tenho certeza de que seremos competitivos no futuro", disse.

O brasileiro ressaltou, porém, que a realidade atual precisa ser levada em consideração durante o restante da temporada.

"Neste momento, precisamos conviver com essa situação", concluiu.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!