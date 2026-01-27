F1: Bortoleto admite que preferiria não ter férias de fim do ano
Piloto brasileiro da Audi afirmou que mantém a mentalidade de trabalho árduo do ano de estreia
Gabriel Bortoleto continua a preparação para o segunda ano na Fórmula 1. Embora seu ano de estreia já tenha ficado para trás, o piloto brasileiro da Audi confirmou que não mudou sua abordagem antes da temporada 2026.
Bortoleto terminou em 19º no campeonato de pilotos de 2025 e está ansioso para começar mais uma temporada com a Audi, que assumiu as operações da Sauber.
"Para ser honesto, da mesma forma que encarei minha temporada de estreia", explicou. "A abordagem de ser profissional e trabalhar duro é sempre a mesma e sinto que nunca levei o título de novato como algo definitivo na F3, F2 ou F1 — é apenas mais uma nova temporada".
"Para mim, vai ser tudo sobre trabalhar duro e me preparar para a temporada o máximo que puder, além de aprender com meus erros".
Enquanto se prepara para a temporada que traz um novo conjunto de regulamentos, Bortoleto tem passado tempo no simulador. Ele explicou que prefere fazer isso a ter uma pausa de final do ano.
Gabriel Bortoleto, Audi
Photo by: Formula 1
"Ah, bastante [tempo no simulador]. Quantos dias é difícil dizer. Em casa, eu fazia simulação todos os dias", acrescentou. "Se pudesse, nem teria pausa de inverno [europeu]. Foi bom passar um tempo com a família, mas sinto que depois de cinco dias já estava me sentindo meio inútil. Estava longe da fábrica e da equipe, pensei: 'Quero voltar logo'".
Bortoleto já completou o primeiro dia de testes privados em Barcelona. Embora seu dia tenha sido interrompido por um problema técnico após 27 voltas, ele explicou que foi um dia positivo e que a parada foi apenas uma precaução.
Os testes privados continuarão pelo resto da semana antes de dois blocos adicionais de testes no Bahrein, nos dias 11 a 13 de fevereiro e 18 a 20 de fevereiro.
