F1: Bortoleto admite que preferiria não ter férias de fim do ano

Gabriel Bortoleto continua a preparação para o segunda ano na Fórmula 1. Embora seu ano de estreia já tenha ficado para trás, o piloto brasileiro da Audi confirmou que não mudou sua abordagem antes da temporada 2026.

Bortoleto terminou em 19º no campeonato de pilotos de 2025 e está ansioso para começar mais uma temporada com a Audi, que assumiu as operações da Sauber.

"Para ser honesto, da mesma forma que encarei minha temporada de estreia", explicou. "A abordagem de ser profissional e trabalhar duro é sempre a mesma e sinto que nunca levei o título de novato como algo definitivo na F3, F2 ou F1 — é apenas mais uma nova temporada".

"Para mim, vai ser tudo sobre trabalhar duro e me preparar para a temporada o máximo que puder, além de aprender com meus erros".

Enquanto se prepara para a temporada que traz um novo conjunto de regulamentos, Bortoleto tem passado tempo no simulador. Ele explicou que prefere fazer isso a ter uma pausa de final do ano.

Gabriel Bortoleto, Audi Photo by: Formula 1

"Ah, bastante [tempo no simulador]. Quantos dias é difícil dizer. Em casa, eu fazia simulação todos os dias", acrescentou. "Se pudesse, nem teria pausa de inverno [europeu]. Foi bom passar um tempo com a família, mas sinto que depois de cinco dias já estava me sentindo meio inútil. Estava longe da fábrica e da equipe, pensei: 'Quero voltar logo'".

Bortoleto já completou o primeiro dia de testes privados em Barcelona. Embora seu dia tenha sido interrompido por um problema técnico após 27 voltas, ele explicou que foi um dia positivo e que a parada foi apenas uma precaução.

Os testes privados continuarão pelo resto da semana antes de dois blocos adicionais de testes no Bahrein, nos dias 11 a 13 de fevereiro e 18 a 20 de fevereiro.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!