Gabriel Bortoleto segue sem pontuar na temporada de 2025 da Fórmula 1. O brasileiro terminou o GP do Canadá na 14ª posição, após iniciar uma colocação acima. Durante a prova em Montreal, o piloto da Sauber fez apenas uma parada, iniciando com pneus duros e fazendo sua única parada na volta 48.

Após a corrida, Bortoleto comentou o seu desempenho e preferiu ver o ‘copo meio cheio’, analisando que está próximo de Nico Hulkenberg, que voltou a pontuar, durante os sábados. Além disso, ele revelou que a equipe esperou um safety car para maximizar sua tática.

“Foi um fim de semana difícil para mim no geral, mas estou feliz em ver a equipe pontuar novamente”, disse Bortoleto. “Estávamos muito perto do Q2 na classificação, mas não conseguimos chegar e comprometeu nosso domingo: largar em 15º com carros mais rápidos, como a Williams, Red Bull e RB atrás tornou tudo difícil. Tive que forçar bastante os pneus para me manter à frente, e isso, por sua vez, afetou o andamento da corrida para mim.”

“Tentamos uma estratégia com um primeiro stint longo com pneu duro, esperando por um safety car que veio tarde demais, e quando você está 20 segundos atrás após um pit stop, há um limite para o que se pode recuperar, mesmo com pneus novos. Sinto que havia mais potencial – poderíamos ter ganhado mais algumas posições apenas com o ritmo – mas precisamos entender o que mais podemos fazer para começar a pontuar.”

“Nico está fazendo um ótimo trabalho novamente, provavelmente extraindo tudo o que este carro tem a oferecer, mas saber o quão perto estamos no sábado mostra que nosso desempenho está próximo. Geralmente estamos a meio décimo um do outro na classificação, mas, neste pelotão intermediário, isso pode fazer uma grande diferença, como vimos nos últimos fins de semana.”

Bortoleto voltou a falar sobre conseguir melhores resultados, que virão com mais rodagem na categoria.

“Acho que estou extraindo o ritmo, mas também preciso aprender a maximizar os resultados ao longo da corrida, e isso virá com a experiência, fim de semana após fim de semana. Não vou reclamar, o importante é rever tudo, aprender e voltar mais fortes.”

“Progredimos desde Barcelona, ​​mesmo que esta pista não tenha sido tão favorável para nós, e estou confiante de que estamos indo na direção certa”, completou.

