F1: Bortoleto alerta para ponto fraco da Audi em Monza
Brasileiro reconhece que deficiência de potência pode pesar nas longas retas do circuito italiano e diz que equipe precisará executar fim de semana praticamente perfeito
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto não esconde que a Audi terá um desafio complicado no GP da Itália de Fórmula 1. Em um circuito no qual a velocidade nas retas é determinante, o brasileiro reconheceu que o atual pacote da equipe não é o mais adequado para Monza, mas ainda acredita ser possível brigar por pontos.
"Obviamente, não acho que Monza seja a melhor pista para nós com o pacote que temos hoje. Mas não descarto um bom resultado. Acho que, se fizermos tudo corretamente e nos colocarmos em uma boa posição na classificação, podemos correr a partir daí e provavelmente lutar por pontos. Mas certamente não será fácil", afirmou Bortoleto.
A principal preocupação está justamente nas características de Monza. Com poucas curvas e longos trechos de aceleração plena, o circuito tende a evidenciar uma das deficiências atuais da Audi.
"Acho que não é segredo que estamos atrás em termos de potência da nossa unidade neste momento. Mas acredito que seja o pacote como um todo. Não gosto de colocar a responsabilidade no carro ou no motor", explicou.
Bortoleto destacou que a Audi vem trabalhando ao longo da temporada para melhorar a dirigibilidade da unidade de potência, com avanços que também ajudam no desempenho geral. Ainda assim, o brasileiro reconheceu que existe uma diferença para os adversários.
"A equipe tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto. Mas hoje ainda estamos um pouco atrás, essa é a verdade. Precisamos continuar trabalhando e tentar trazer atualizações no futuro para melhorar nosso desempenho."
Apesar das limitações, Bortoleto pretende explorar justamente os poucos pontos de Monza nos quais o piloto pode fazer maior diferença.
"Definitivamente temos um pouco menos de curvas aqui, mas ainda temos algumas. Vou tentar fazer a maior diferença possível nas curvas de qualquer maneira. Obviamente, é uma pista definida principalmente pelas retas. Então, como disse antes, não será fácil, mas podemos fazer a diferença."
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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