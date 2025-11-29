Gabriel Bortoleto teve uma boa classificação para o GP do Catar, terminou com o 14° melhor tempo para o domingo de Fórmula 1. No entanto, o piloto cumpre uma punição depois de bater em Lance Stroll em Las Vegas e, assim, larga apenas em 19°.

Após a sessão, o brasileiro conversou com a mídia sobre tudo que aconteceu e contou que foi atrapalhado pela Ferrari de Charles Leclerc em sua última volta, o que o fez perder alguns milissegundos e o impediu de passar para o Q3.

O piloto foi questionado se o carro da Sauber tinha a configuração e o ritmo certo para conseguir terminar em P10 e Bortoleto defendeu que a sessão estava realmente muito apertada entre todos.

"A gente estava forçando muito, tentando fazer voltas perfeitas. Acho que o Nico [Hulkenberg] quase entrou por alguns milésimos. Eu fiquei a dois décimos, algo assim, mas minha volta não foi perfeita. Então, sim, tinha possibilidade, mas não era nada fácil".

"Como em todas as corridas, quando dá pra colocar um pouco mais de margem. Aqui no Catar é tudo muito justo".

Bortoleto também falou sobre as duas paradas obrigatórias para todos os pilotos. A decisão foi tomada pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para evitar furos e pneus estourando por conta do alto estresse dos compostos.

O brasileiro analisou que será uma corrida "chata", uma vez que todas as equipes já sabem qual será a estratégia das outras e isso tira a possibilidade de qualquer tipo de surpresa.

