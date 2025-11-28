Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Bortoleto analisa disputa "incrível" com Hulkenberg nas classificações

Brasileiro e companheiro de equipe da Sauber estão praticamente empatados nos qualis

Redação Motorsport.com
Publicado:
Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli

A disputa entre Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg nos treinos classificatórios segue intensa, com os dois empatados 13 a 13, antes das classificações do GP do Catar de Fórmula 1. O brasileiro analisou o duelo com o companheiro de equipe da Sauber.

Leia também:

Antes das sessões de pista no GP do Catar, Bortoleto negou que ele achou que achou as últimas classificações mais difíceis, mas que Hulkenberg evoluiu a performance nas sessões definidoras de grids.

"Não, ele definitivamente está fazendo um trabalho melhor do que no começo da temporada. Lembro que ele quase sempre saía na Q1 e agora consegue chegar constantemente à Q3 e Q2. Acredito que não há muitas desculpas para isso".

No entanto, o piloto brasileiro disse que, nas últimas classificações, situações fora do seu controle o afetaram: "Mas, sabe, nas últimas seis corridas, houve algumas que estavam totalmente fora do meu controle. Tipo, não pude fazer muita coisa. Bandeiras amarelas aqui e ali, ou alguma situação que aconteceu. Enfim, não quero ficar me justificando, só acho que não foram voltas limpas por vários motivos".

"Também teve corridas em que eu simplesmente não fiz um bom trabalho na classificação. No verão, eu estava acertando todas as classificações, sabe, todas as voltas boas, Q3 atrás de Q3. E sinto que quero voltar a esse ritmo. Obviamente, também teve pistas novas para mim, então você se coloca numa situação de aprendizado. Espero que, estando em circuitos que conheço, isso me ajude a recuperar esse ritmo".

Sobre a disputa com Hulkenberg, ele destacou que conseguir competir com o alemão é algo "incrível": "Mas, definitivamente, tem sido uma temporada muito agradável nesse sentido contra o Nico, porque é sempre bom competir cara a cara com ele, já que ele é considerado por muitos no paddock um dos melhores classificadores, sabe, no ano passado e no anterior".

"Então, quando cheguei aqui nesta temporada, pensei, caramba, vai ser difícil competir com esse cara. Ele é extremamente rápido. E ter essa temporada de comparações com ele tem sido incrível", concluiu.

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Ralf Schumacher: "Tsunoda fora, Hadjar sobe para Red Bull e Lindblad na RB"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: "Podia ter tirado mais do carro", diz Bortoleto após classificação sprint no Catar

F1: "Podia ter tirado mais do carro", diz Bortoleto após classificação sprint no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Podia ter tirado mais do carro", diz Bortoleto após classificação sprint no Catar
F1: Russell fica surpreso com ritmo do carro da Mercedes na classificação para sprint do Catar

F1: Russell fica surpreso com ritmo do carro da Mercedes na classificação para sprint do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Russell fica surpreso com ritmo do carro da Mercedes na classificação para sprint do Catar
Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1

Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1

Últimas notícias

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros