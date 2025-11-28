A disputa entre Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg nos treinos classificatórios segue intensa, com os dois empatados 13 a 13, antes das classificações do GP do Catar de Fórmula 1. O brasileiro analisou o duelo com o companheiro de equipe da Sauber.

Antes das sessões de pista no GP do Catar, Bortoleto negou que ele achou que achou as últimas classificações mais difíceis, mas que Hulkenberg evoluiu a performance nas sessões definidoras de grids.



"Não, ele definitivamente está fazendo um trabalho melhor do que no começo da temporada. Lembro que ele quase sempre saía na Q1 e agora consegue chegar constantemente à Q3 e Q2. Acredito que não há muitas desculpas para isso".

No entanto, o piloto brasileiro disse que, nas últimas classificações, situações fora do seu controle o afetaram: "Mas, sabe, nas últimas seis corridas, houve algumas que estavam totalmente fora do meu controle. Tipo, não pude fazer muita coisa. Bandeiras amarelas aqui e ali, ou alguma situação que aconteceu. Enfim, não quero ficar me justificando, só acho que não foram voltas limpas por vários motivos".

"Também teve corridas em que eu simplesmente não fiz um bom trabalho na classificação. No verão, eu estava acertando todas as classificações, sabe, todas as voltas boas, Q3 atrás de Q3. E sinto que quero voltar a esse ritmo. Obviamente, também teve pistas novas para mim, então você se coloca numa situação de aprendizado. Espero que, estando em circuitos que conheço, isso me ajude a recuperar esse ritmo".

Sobre a disputa com Hulkenberg, ele destacou que conseguir competir com o alemão é algo "incrível": "Mas, definitivamente, tem sido uma temporada muito agradável nesse sentido contra o Nico, porque é sempre bom competir cara a cara com ele, já que ele é considerado por muitos no paddock um dos melhores classificadores, sabe, no ano passado e no anterior".

"Então, quando cheguei aqui nesta temporada, pensei, caramba, vai ser difícil competir com esse cara. Ele é extremamente rápido. E ter essa temporada de comparações com ele tem sido incrível", concluiu.

