Gabriel Bortoleto marcou seus primeiros pontos no GP da Áustria no último fim de semana da Fórmula 1, mas o momento que ficou na memória dos brasileiros foi a disputa por posição com Fernando Alonso. Pupilo e empresário estavam lutando pela sétima colocação e, no fim, é claro, que quem levou a melhor foi o espanhol.

Essa foi uma das primeiras vezes que Bortoleto conseguiu disputar de fato posições com um rival na pista e que esse momento valia algum ponto no campeonato, por isso alguns errinhos ainda foram cometidos, mas isso não tira o mérito do brasileiro em momento algum.

Durante o dia de mídia do GP da Grã-Bretanha, Gabriel foi questionado sobre a disputa com seu empresário e admitiu que uma de suas manobras precisava de um pouco mais de paciência e se ele tivesse a tido, poderia ter conseguido terminar a corrida em P7.

"Acho que cometi um erro ao tentar uma ultrapassagem na curva 3, e aí ele pegou o DRS. Então, se eu talvez tivesse esperado um pouco mais, só até antes da linha, e conseguido o DRS na saída, provavelmente teria passado ele ali".

"Acho que esse foi um momento-chave. Porque quando você está brigando, tem só uma ou duas voltas para tentar algo, já era final de corrida. E acho que quando fui pra ultrapassagem, ele desacelerou bem naquele momento. Tentei desacelerar também, mas eu já estava comprometido com a manobra e não consegui parar antes da linha. Então, passei a linha do DRS antes dele".

"E acho que ali ele foi muito esperto e conseguiu me ultrapassar de volta, me segurando por mais uma volta. E na volta seguinte, o Lando [Norris] apareceu com bandeiras azuis. E, obviamente, precisei deixar ele passar, então nem consegui tentar ultrapassar o Fernando de novo. Foi bem complicado".

No fim da corrida, Alonso elogiou o brasileiro, dizendo que vê-lo marcar seus primeiros pontos foi algo bastante especial.

