Depois de oito etapas da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto e a Audi finalmente voltaram a pontuar na temporada 2026, com o brasileiro terminando em oitavo e levando quatro pontos do GP da Grã-Bretanha. O piloto de 21 anos destacou como tal pontuação foi difícil de ser conquistada, afirmando que a equipe alemã merecia o resultado positivo.

"Corrida foi positiva. Estou contente do [resultado do] final de semana", começou Bortoleto, em entrevista ao SporTV. "A gente teve uma largada um pouco melhor do que a sprint de ontem, ainda assim não é o ideal, a gente perdeu algumas posições. É um pouquinho sofrido ali pra gente se manter, mas eu consegui me virar de alguma maneira".

Gabriel também destacou que desde o início da corrida conseguiu subir para a 10ª colocação, mas que não conseguiu passar os rivais da Racing Bulls pela superioridade do carro taurino.

"Eu consegui passar uns caras na primeira volta ali, depois na segunda. E consegui colocar um bom ritmo. Dei o meu melhor ali para tentar pegar as Racing Bulls, mas eles realmente são muito rápidos de reta e no momento a gente ainda não consegue alcançá-los numa pista como essa".

"Mas no geral estou feliz, a equipe fez um grande trabalho esse final de semana" afirmou o brasileiro, apontando para melhorias dentro da Audi. "Eu acho que a gente tá começando a colocar as coisas no lugar. Menos problemas, os procedimentos também [melhorando] durante o final de semana e agora as coisas estão começando a aparecer".

Questionado sobre o que falou após o GP da Áustria, em que brincou que terminou em 11º porque ninguém na frente dele abandonou, disse que o ponto único era uma situação realista, mas que dessa vez aproveitou a situação.

"Acho que a 10ª posição era realista, eu estava na décima posição já quando eu me coloquei nas primeiras voltas. Depois, fui pra nono por conta do Antonelli, que ele teve um problema".

"E eu fui pro oitavo quando o Max infelizmente ali cometeu o erro. Eu não entendi exatamente o que aconteceu ainda, mas eu fiquei na corrida, consegui aproveitar ali uma posição, ganhei ali e outra aqui, acabamos em oitavo".

"Acho que estou contente", continuou Bortoleto, dando boa parte do mérito do resultado para o time alemão. "Cada ponto para gente tem sido sofrido esse ano. Acho que a equipe merece muito por todo o trabalho, por toda a dedicação que eles têm tido nesse primeiro ano de Audi e realmente eles merecem".

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