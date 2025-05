Gabriel Bortoleto terminou a sexta-feira de treinos livres do GP de Mônaco de Fórmula 1 em 18° e 14°. Em um dia marcado por bandeiras vermelhas e punições históricas, o brasileiro conseguiu se manter longe de acidentes, mesmo que perto dos muros.

"É insano, para ser honesto, a adrenalina durante a volta é tão alta aqui. Você está com um carro tão grande numa pista tão pequena e precisa colocá-lo no limite. Perto dos muros o tempo todo pra ser rápido... é surreal. Estou curtindo muito, sabe?", disse sobre a primeira vez correndo em Monte Carlo dentro de um F1.

"Ainda estamos um pouco fora do ritmo comparando com as equipes da frente. Precisamos melhorar essa noite, analisar os dados e tudo mais pra entender, mas não foi um dia ruim pra nós. Fizemos algum progresso hoje e estou ficando cada vez mais confiante com o carro nessa pista. É completamente diferente de qualquer outra categoria em que já corri aqui antes — tão rápido e tão perto desses muros. Estou ansioso pelo dia de amanhã", completou.

O brasileiro também falou sobre as expectativas para os próximos dias. "Acho que ninguém está realmente 100% no limite até o momento da classificação, porque você quer juntar tudo na classificação, sabe? Mas acho que estou pegando o ritmo bem rápido e o TL2 foi uma boa sessão pra mim. Ainda precisamos trabalhar e acertar dois ou três pontos importantes".

Em Ímola, Bortoleto foi ao Q2 pela terceira vez no ano e acredita que pode repetir o feito em Mônaco: "Estamos sempre nessa linha muito tênue. Podemos conseguir se fizermos uma volta muito boa e é o mesmo para as outras equipes que estão brigando com a gente ali. Mas sim, acho que dá pra conseguir. Só precisamos ter um bom carro amanhã, eu pilotar bem e acho que podemos fazer isso", finalizou.

LECLERC supera McLARENS e lidera SEXTA em MÔNACO! PIASTRI BATE, MAX 10º e BORTOLETO supera HULK!

Watch: SEXTA-LIVRE AO VIVO: Tudo sobre o dia de treinos da F1 em MÔNACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!