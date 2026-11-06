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Brasileiro foi o oitavo colocado em ambas as sessões do dia

Isa Fernandes Livia Veiga
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Gabriel Bortoleto encerrou a sexta-feira de treinos do GP de São Paulo de Fórmula 1 com o oitavo lugar nas duas sessões realizadas. A situação foi oposta à do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que não foi à pista em nenhum dos dois treinos.

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No treino livre 1, Hülkenberg cedeu o carro ao novato Freddie Slater, que teve pouco tempo de pista por causa de problemas no equipamento. Quando o alemão deveria retornar ao posto de titular, a Audi informou que ele não participaria da sessão, uma vez que as complicações não haviam sido sanadas.

Bortoleto, por sua vez, completou os dois treinos de maneira limpa e sem contratempos. Em conversa com o Motorsport.com Brasil após o TL2, o piloto destacou a sintonia com o carro e disse esperar que tudo continue bem no restante do fim de semana.

“O carro se comportou bem, consegui pilotar bem. Não sei o que aconteceu com o carro do Nico, para ser honesto, mas o meu está funcionando bem neste fim de semana. Espero que continue assim e que eles consigam arrumar o do Nico, porque tivemos uma boa performance nesta sexta. Não posso prever o futuro, mas espero que não tenhamos mais problemas no restante do fim de semana”, afirmou.

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