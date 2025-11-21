F1 - Bortoleto analisa treinos de Las Vegas: "Ainda há espaço para melhorar"
Brasileiro foi 19º e 20º, 'atrapalhado' pela bandeira vermelha na segunda sessão
Estreando na pista de Las Vegas, desenhada especialmente para a Fórmula 1, Gabriel Bortoleto completou seu primeiro dia de treinos no circuito americano. Ele foi 19º no TL1 e 20º no TL2, sendo que essa segunda sessão foi marcada por uma bandeira vermelha a vinte minutos para o fim, o que prejudicou o brasileiro.
Devido a uma tampa de bueiro solta na curva 17, a bandeira vermelha foi acionada no último quinto do TL2, interrompendo a sessão. Bortoleto estava no meio de sua primeira volta com o pneu macio e, assim como outros pilotos, não conseguiu fazer a simulação de classificação.
"É um pouco difícil interpretar os tempos, já que alguns pilotos completaram voltas com os pneus macios enquanto outros não, e minha própria volta com o composto mais macio foi interrompida por uma bandeira vermelha", explicou. "Ainda assim, rodar principalmente com os pneus duros me ajudou a entender como eles se comportam e, até a interrupção da sessão, os macios também pareceram bons".
"No geral, foi um dia positivo e produtivo. É uma pista nova e tudo ainda é novidade para mim, mas conseguimos alcançar uma boa velocidade hoje. Ainda há espaço para melhorar, mas acho que estamos em uma posição sólida com uma sessão de treinos restante antes da classificação de amanhã", acrescentou.
Em entrevista a Band, Bortoleto ainda falou sobre o aspecto técnico da pista, destacando a falta de aderência e o clima local: " É difícil porque é muito pouco grip e porque você está com uma asa praticamente com aerodinâmica de Monza, então você vai muito rápido nas retas e tem muito pouca aerodinâmica nas curvas. E, como aqui está muito frio, também é difícil colocar os pneus na temperatura certa. É uma pista difícil, mas acho que isso que torna divertido no final das contas, é a dificuldade da Fórmula 1".
