Apesar de uma rodada na pista durante o primeiro treino livre do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto se recuperou e conseguiu melhorar seus resultados no TL2, o qual terminou como 13º. O brasileiro classificou o dia como "positivo" e ficou satisfeito com o desempenho do carro e da equipe.

"Hoje foi um dia positivo no geral. Nos concentramos em entender o equilíbrio do carro e fiquei satisfeito com a direção que estamos seguindo. Guiar em Silverstone com um carro de Fórmula 1 é muito prazeroso, é uma pista extremamente gratificante", falou.

No entanto, Bortoleto também reconheceu as dificuldades em guiar no circuito inglês: "As condições tornaram as coisas bastante desafiadoras. As rajadas de vento estavam fortes e imprevisíveis, com muito vento de cauda em várias partes do circuito, o que dificultou bastante a estabilidade do carro".

"Vamos passar a noite ajustando alguns detalhes para melhorar o acerto e vamos analisar o que podemos fazer melhor para amanhã", finalizou.

