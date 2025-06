Gabriel Bortoleto conquistou seu melhor resultado na temporada de 2025 da F1 com a 12ª colocação no GP da Espanha deste domingo (1) e viu seu companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, em um espetacular quinto lugar. O desempenho do alemão "surpreendeu" o brasileiro, que o reconheceu pelo trabalho "incrível" e disse ter ficado animado com a evolução da equipe.

O fim de semana inteiro foi bom para a escuderia suíça. Com as novas atualizações instaladas nos dois carros, a dupla teve boa performance no TL3 e Bortoleto avançou ao Q2 do treino classificatório, flertando com um Q3. Na corrida, uma boa administração de pneus e estabilidade fez o time ficar à frente, por exemplo, da Ferrari de Lewis Hamilton, da Red Bull de Yuki Tsunoda e de várias adversárias diretas no campeonato de construtores.

"Fiquei surpreso ao vê-lo tão rápido daquele jeito", disse Bortoleto nas entrevistas após o GP da Espanha, analisando que Hulkenberg soube usar bem a janela de pit stop, aliado a seu talento. "Acredito que isso se deve muito aos pneus novos também, mas você sabe, não adianta ter pneus novos se você não for um bom piloto", ressaltou o piloto de 20 anos.

"Ele fez tudo perfeito e conseguiu ganhar muitas posições lá. Foi um trabalho incrível", continuou o brasileiro, sem deixar de creditar, também, a Sauber pela evolução constante. "Espero que eu possa ser o próximo a marcar pontos. Diria que hoje consegui me aproximar muito mais dos outros carros e tentar algumas ultrapassagens. Foi um passo na direção certa".

Bortoleto e Hulkenberg comemoram 12º e 5º lugares no GP da Espanha, o melhor resultado da Sauber na F1 2025. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O momento, no entanto, não é de descansar, para Bortoleto. "Precisamos analisar. Agora entendo algumas coisas que eu poderia ter feito um pouco melhor e outras que fiz bem. A melhor coisa que você pode fazer depois de uma corrida como essa é sentar com seus engenheiros e estudar cada detalhe, verificar o gerenciamento de tempo. Isso não é fácil, mas é bom", disse.

O brasileiro revelou ainda que se sentiu na "corrida mais quente" do ano, mas que gostou da rodada de Barcelona, apesar da exigência. "Pelo menos foi o que pareceu, com o sol e tudo. Foi uma boa prova, agradável porque houve ultrapassagens até o último momento. Então, foi muito difícil e muito exigente, também mentalmente", concluiu o piloto da Sauber.

Classificação final do GP da Espanha de F1:

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Watch: F1 AO VIVO: O dia de TREINOS na ESPANHA | SEXTA-LIVRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!