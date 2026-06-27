Apesar de não ter avançado para o Q3 durante a classificação do GP da Áustria de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto terminou o sábado em Spielberg satisfeito. O brasileiro da Audi largará da 12ª colocação, duas posições à frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

"Eu sou muito crítico comigo mesmo, mas hoje eu consegui ficar feliz. A gente não foi pro Q3 e talvez, em outros finais de semana, a gente tivesse um pouco mais de potencial no carro, acho que a volta de hoje foi uma das melhores que eu fiz na minha vida", disse em entrevista ao Sportv.

O brasileiro ainda detalhou que, neste fim de semana, o carro da Audi tem sido forte nas curvas de alta velocidade, com os trechos de reta sendo o maior desafio para o time. Isso porque, segundo ele, os problemas com a unidade de potência, existentes já há algumas etapas, persistem.

"Fomos uns dos mais rápidos em todas as curvas de alta, comparados até às Mercedes. Só que, infelizmente, não sei se é por conta da altitude; nosso motor está bem pior do que o normal, com o qual a gente já sofre, e nós sabemos disso. Então, estamos perdendo nas retas", explicou.

"Mas a equipe fez um ótimo trabalho em colocar o carro no equilíbrio certo. Tentamos melhorar o motor durante o final de semana também, então estou contente. Eu fiz o que dava hoje, e amanhã tem uma corrida longa pela frente, tomara que a gente consiga se jogar nas retas e fazer alguma coisa", continuou.

"Pra nós é difícil fazer ultrapassagem e sabemos disso porque estamos sofrendo com a reta, mas talvez, se a degradação do nosso carro for boa, alguma diferença a gente consiga fazer. A gente vai dar o nosso melhor amanhã, um dia novo, e estou animado para ver o que dá pra fazer", concluiu.

O brasileiro ainda defendeu que a Audi poderia estar lutando no pelotão da frente caso o motor tivesse potência suficiente para replicar as velocidades máximas alcançadas pela Mercedes e pela Red Bull.

"Acho que, se tivéssemos a mesma velocidade máxima da Mercedes ou da Red Bull, estaríamos brigando pelo top 3 com facilidade".

"Acho que vocês têm acesso aos dados de GPS, então podem comparar as curvas do Q2. Somos muito rápidos praticamente em todas as curvas. Perdemos muito nas retas. Não me entendam mal, ainda precisamos melhorar nosso carro, mas acho que estamos fazendo isso e acredito que poderíamos estar brigando lá na frente. Infelizmente, perdemos muito nas retas, mas essa é a realidade no momento".

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