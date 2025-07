F1: Bortoleto aponta onde ganha e perde em embate com Hulkenberg

Neste fim de semana, Gabriel Bortoleto retornar às corridas da Fórmula 1 embalado por um pódio de Nico Hulkenberg em Silverstone, um acontecimento que não estava programado para a equipe, mas trouxe um acalento depois de fins de semana complicados.

O brasileiro abandonou a corrida chuvosa na Grã-Bretanha, mas adicionou bagagem ao seu conhecimento e sem dúvidas usará os dados de Hulkenberg para tentar terminar na zona de pontuação nos próximos dois finais de semana.

"Foi um passo na direção certa, eu diria. Ainda não é a mesma mentalidade da F2, porque quando você está vencendo, literalmente todo fim de semana que você chega a um autódromo, você sabe que pode ganhar uma corrida, porque o ritmo provavelmente vai estar lá"", disse ao Motorsport.com durante o dia de mídia na Bélgica.

"Aqui é um pouco diferente, sabe, não é como se a gente pudesse conseguir grandes resultados todo fim de semana, mas podemos conquistar pontos e pelo menos lutar por isso".

Bortoleto segue assumindo parte da culpa por sua batida em Silverstone, por conta da troca de pneus antes da largada. Ao ser questionado sobre a decisão, o brasileiro justificou dizendo que tentou uma estratégia diferente, ousando ao colocar os pneus slicks.

"Eu acho que sim. Sabe, quando você é novato, eu sinto que você sempre quer tentar algo diferente — pelo menos no meu caso. Eu quis colocar os slicks, achei que conseguiria manter o carro na pista e tentar algo novo. No fim, a pista não secou".

Os abandonos, batidas e erros cometidos, para o próprio piloto, não são uma questão de ritmo ou velocidade, mas proximidade com o carro e com a categoria, já que o brasileiro estreou no início desse ano sendo um dos novatos com a menor quantidade de quilômetros rodados.

"Não sinto que estou sendo superado [por Hulkenberg] em velocidade ou ritmo — não é isso que está faltando. Dá pra ver isso claramente no papel, analisando os tempos de volta e tudo mais".

"Sinto que é mais uma questão de decisões às vezes, sabe? A gente viu o Nico largando de P19 e P18 várias vezes e chegando nos pontos, e isso tem muito a ver com a mentalidade dele na corrida e com as decisões e estratégias que ele toma. E isso vem muito dele — são as decisões dele que fazem a diferença, e eu acho que isso é experiência".

"Estou feliz com o trabalho que estou fazendo, só sinto que preciso conectar a classificação com a corrida, e os resultados vão começar a vir".

Bortoleto ainda destaca que a equipe não tem pressa para obter grandes resultados, já que todos sabem que a Sauber não terá ritmo o suficiente para disputar posições com o pelotão da frente.

