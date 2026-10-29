Com cinco etapas para o final da temporada 2026 da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto apontou quais são os seus pontos fortes e no que pode melhorar em relação aos atuais (e polêmicos) regulamentos técnicos da categoria.

"Olha, acho que temos sido rápidos desde o início dessas regras" começou Bortoleto, no dia de mídia do GP do México. "Temos disputado o Q3 [da classificação] na maioria das corridas deste ano. Nesse sentido, acho que tenho me saído muito bem, mas entender como pilotar o carro administrando a energia, especialmente durante a corrida, tem sido o maior desafio para mim".

"Há tantas possibilidades com a energia: ultrapassar, não ultrapassar, esperar, ser paciente ou não. No ano passado, assim que você tinha uma oportunidade, aproveitava, porque na curva seguinte não teria nenhum problema com o uso da energia".

O brasileiro da Audi apontou o quão diferente é o modo de pilotar nesse novo regulamento, especialmente pelo uso de energia.

"Já este ano é bem diferente e ainda sinto que tenho muito a melhorar nesse aspecto. E acho que esse é o maior desafio para qualquer piloto no grid, porque é algo totalmente novo".

"Não estamos acostumados a pilotar assim há, no meu caso, 16 anos, desde que comecei a correr. Eu tinha seis anos na época. Acho que ainda tenho muito a melhorar nessa área".

"Continuo analisando todas as corridas, assisto às gravações novamente e vejo onde faço ultrapassagens e como poderia ter me saído melhor nesse sentido", concluiu.

Colaboração de Stuart Codling

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