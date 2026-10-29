F1: Bortoleto aponta seu ponto forte e maior desafio no regulamento de 2026
Piloto da Audi destaca frequência no Q3, mas admite necessidade de evolução no gerenciamento de energia das corridas
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Com cinco etapas para o final da temporada 2026 da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto apontou quais são os seus pontos fortes e no que pode melhorar em relação aos atuais (e polêmicos) regulamentos técnicos da categoria.
"Olha, acho que temos sido rápidos desde o início dessas regras" começou Bortoleto, no dia de mídia do GP do México. "Temos disputado o Q3 [da classificação] na maioria das corridas deste ano. Nesse sentido, acho que tenho me saído muito bem, mas entender como pilotar o carro administrando a energia, especialmente durante a corrida, tem sido o maior desafio para mim".
"Há tantas possibilidades com a energia: ultrapassar, não ultrapassar, esperar, ser paciente ou não. No ano passado, assim que você tinha uma oportunidade, aproveitava, porque na curva seguinte não teria nenhum problema com o uso da energia".
O brasileiro da Audi apontou o quão diferente é o modo de pilotar nesse novo regulamento, especialmente pelo uso de energia.
"Já este ano é bem diferente e ainda sinto que tenho muito a melhorar nesse aspecto. E acho que esse é o maior desafio para qualquer piloto no grid, porque é algo totalmente novo".
"Não estamos acostumados a pilotar assim há, no meu caso, 16 anos, desde que comecei a correr. Eu tinha seis anos na época. Acho que ainda tenho muito a melhorar nessa área".
"Continuo analisando todas as corridas, assisto às gravações novamente e vejo onde faço ultrapassagens e como poderia ter me saído melhor nesse sentido", concluiu.
Colaboração de Stuart Codling
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