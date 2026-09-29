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F1: Bortoleto aposta em pacote da Audi para buscar pontos no GP do Bahrein na Malásia

Após etapa difícil em Baku, brasileiro destaca potencial de atualizações na pista de Sepang, circuito inédito em sua carreira

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi

Gabriel Bortoleto, Audi

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Depois de um final de semana difícil em Baku, Gabriel Bortoleto e a Audi já viajam para Sepang para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. O brasileiro destacou que o novo pacote de atualizações da equipe alemã, introduzido no Azerbaijão, pode ser melhor aproveitado na pista malaia.

O editor recomenda:

“Houve alguns pontos positivos com o novo pacote que introduzimos em Baku", começou Bortoleto, na prévia do GP do Bahrein na Malásia. "Então estou ansioso para ver o que podemos fazer com ele em Sepang".

O brasileiro da Audi também destacou o fato de que ele nunca correu na pista de Sepang, afirmando que deve focar-se nos treinos para aprender todos os detalhes do traçado malaio.

"É um circuito novo para mim, e será importante aproveitar ao máximo os treinos livres para aprender tudo sobre ele, mas estou animado para ir para pista".

"Estivemos perto dos pontos nas últimas corridas, então espero que possamos dar mais um passo na direção certa e estar na briga novamente", concluiu Bortoleto.

O GP do Bahrein na Malásia acontece entre os dias 2 e 4 de outubro, com a ação de pista começando na madrugada de quinta-feira (2), à 1h30 no horário de Brasília, com o primeiro treino livre.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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