Gabriel Bortoleto é um dos vários pilotos empolgados com o retorno dos motores V8 à Fórmula 1, por mais que a notícia tenha sido confirmada e 'desconfirmada' pela FIA em poucos minutos. No entanto, ele afirmou que espera ter a visão da Audi sobre a tal volta das unidades de potência de oito cilindros para ter uma opinião formada.

Ao ser questionado pelo Motorsport.com se está empolgado com o retorno do V8 no dia de mídia do GP de Las Vegas, Bortoleto afirmou que sim.

"Não vou mentir, eu gosto da ideia dos V8. Obviamente, isso precisa atender a muitos padrões da Audi, porque acredito na visão deles sobre o que querem e também no lado deles como empresa. Mas acho que todo mundo está indo nesse caminho".

No entanto, o brasileiro evitou comentar mais detalhes, justamente pela 'desconfirmação' do retorno: "Ainda não foi confirmado, se não me engano. Então, não quero confirmar nada. [A publicação da FIA] depois foi apagada, pelo que ouvi falar".

"Para ser sincero com você, não acho que muitos pilotos tenham acesso direto à FIA. Talvez os de ponta que estiveram envolvidos nesse tipo de mudança de regulamento. Mas, como pilotos, nós também ficamos sabendo um pouco do que está acontecendo pelas redes sociais às vezes".

Apesar disso, o brasileiro da Audi segue empolgado com a ideia de carros mais leves e com pilotagem mais pura.

"Novamente, estou feliz pelo futuro em 2030, ou quando quer que isso chegue, por termos isso. Carros mais leves são sempre mais divertidos de pilotar. Sabe, dá para brincar mais com o carro. Então, o que quer que torne a pilotagem um pouco mais pura e dependente da habilidade, eu fico feliz".

Sobre as exigências da Audi, como a inclusão de um turbo ao motor V8, Bortoleto admitiu que é um bom meio-termo.

"Fico feliz se for o que eles querem. E, novamente, a minha visão sobre isso é parecida. Eu quero pilotar carros mais leves, carros mais rápidos que dependam mais de você, sem ter todos esses clippings [cortes de potência] ou algo do tipo".

Apesar disso, o brasileiro da Audi afirmou que a F1 está fazendo bons ajustes para os próximos anos do atual modelo técnico da categoria.

"Mas não estou infeliz. Acho que eles também têm feito mudanças para o próximo ano para melhorar um pouco o que estamos pilotando agora. Então não quero colocar toda a culpa nisso. É o que é. Temos o que temos. E agora estamos tentando melhorar o que temos. E, no próximo regulamento, talvez ter algo ainda melhor", concluiu.

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