F1 - Bortoleto assume culpa por erro na classificação da China: "Tentei demais"
Brasileiro irá largar da 16ª colocação
Após cometer um erro nos minutos finais do Q2, Gabriel Bortoleto irá largar da 16ª colocação no GP da China de Fórmula 1. O brasileiro passou reto pela curva 16, passou pela brita e encostou no muro, mas conseguiu retornar aos boxes.
Em entrevista após a sessão, Bortoleto assumiu a culpa pelo ocorrido. "Acho que eu tentei um pouquinho demais naquela curva e acabei perdendo a traseira do carro, que já vinha sendo, na volta toda, bem sensível. Tentei tirar tudo que dava ali e acabei perdendo a traseira do carro. Sabia que era a última volta do Q2 e infelizmente acabou assim", disse à TV Globo.
Na etapa de Melbourne, no último fim de semana, o brasileiro teve um resultado melhor no sábado, conseguindo chegar ao Q3. Desde a primeira atividade de pista em Xangai, ele sabia que esta etapa não seria como na Austrália.
"Não está como em Melbourne. O ritmo que a gente tinha lá era bem positivo, aqui a gente está um pouco mais atrás - não muito. Acho também que todo mundo chegou um pouco mais perto o pessoal tá se entendendo com o carro, a gente também tem aprendido pela primeira vez nessa pista, vamos ver amanhã o que dá pra fazer na corrida. Largando um pouco mais atrás, mas dando nosso melhor", concluiu.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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