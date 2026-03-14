F1 - Bortoleto assume culpa por erro na classificação da China: "Tentei demais"

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Brasileiro irá largar da 16ª colocação

Olivia Nogueira
Publicado:

Após cometer um erro nos minutos finais do Q2, Gabriel Bortoleto irá largar da 16ª colocação no GP da China de Fórmula 1. O brasileiro passou reto pela curva 16, passou pela brita e encostou no muro, mas conseguiu retornar aos boxes. 

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Em entrevista após a sessão, Bortoleto assumiu a culpa pelo ocorrido. "Acho que eu tentei um pouquinho demais naquela curva e acabei perdendo a traseira do carro, que já vinha sendo, na volta toda, bem sensível. Tentei tirar tudo que dava ali e acabei perdendo a traseira do carro. Sabia que era a última volta do Q2 e infelizmente acabou assim", disse à TV Globo.

Na etapa de Melbourne, no último fim de semana, o brasileiro teve um resultado melhor no sábado, conseguindo chegar ao Q3. Desde a primeira atividade de pista em Xangai, ele sabia que esta etapa não seria como na Austrália. 

"Não está como em Melbourne. O ritmo que a gente tinha lá era bem positivo, aqui a gente está um pouco mais atrás - não muito. Acho também que todo mundo chegou um pouco mais perto o pessoal tá se entendendo com o carro, a gente também tem aprendido pela primeira vez nessa pista, vamos ver amanhã o que dá pra fazer na corrida. Largando um pouco mais atrás, mas dando nosso melhor", concluiu. 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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