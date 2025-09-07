F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

Depois de conquistar a oitava colocação no GP da Itália de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto avaliou de forma positiva o desempenho na corrida de Monza, mesmo com problemas envolvendo a parada nos boxes e o desempenho do carro da Sauber.

Questionado pela Band após a corrida no 'Templo da Velocidade', Gabriel admitiu a culpa pelo pit stop problemático: "Nem sei se tinha carro pra chegar onde chegou. A equipe fez um ótimo trabalho, acho que no pit stop eu coloco em mim essa, porque eu entrei rápido, eu sabia que a gente estava disputando por posição, a gente deu um pouquinho rápido, eu acho que eu parei uns 10, 15 centímetros a mais do que eu deveria, e aí travou um pouquinho a roda dianteira direito. Por isso que demorou um pouquinho a mais".

"A gente sabia que estava apertado e eu entrei rápido no pit stop ali. Mas faz parte, eu acho que ali não mudou muito a nossa corrida, eu acho que era ali que o nosso ritmo estava".

Sobre o oitavo lugar, 'herdado' após Andrea Kimi Antonelli ser punido por incidente com Alex Albon, o brasileiro avaliou positivamente: "Chegar na frente do Antonelli porque ele teve uma punição é algo a mais, porque, teoricamente, a gente sabe que as Mercedes são carros mais rápidos, e, bom, eu fiquei feliz de conseguir manter o ritmo com ele, principalmente no final ali eu consegui manter bem os pneus".

"E o Albon foi aquilo, cara, ele fez uma estratégia oposta, ele começou com os pneus duros, e o pneu duro era muito bom, ele durava bastante pra ele conseguir colocar ótimos ritmos com um ar limpo, e depois ele tava com um ritmo bom. As Williams sempre foram rápidas aqui, né, então estou feliz, acho que foi oitavo, se eu não me engano, e bons pontos".

Sobre a evolução da Sauber ao longo de 2025, ele afirma que a administração da Audi já está fazendo efeito na equipe suíça; "Eu acho que isso mostra já uma grande evolução da parte da administração Audi, na equipe, obviamente que eles já estão há um tempo lá, não é nada novo, desde o começo do ano, até meio do ano passado o Mattia já tinha entrado, o Jonathan também, então eu acho que, bom, a gente trouxe bastante gente, a equipe, bom, a gente começou muito difícil no começo do ano, o carro estava bem ruim, mas a gente entendeu o que eram os problemas e a gente conseguiu melhorar".

Sobre o fim das atualizações da Sauber, Bortoleto entende que é necessário: "Eu acho que se o regulamento não trocasse no que vem, a gente teria continuado a investir no carro desse ano e talvez a gente tivesse saído melhor do que a gente já tá agora, porque a gente estava indo em uma direção muito boa, mas chega um momento que você precisa parar realmente de trazer upgrades no carro porque você precisa focar no novo regulamento que é no que vem, né?"

"Então, bom, a gente tomou essa decisão, eu acho que a gente está numa posição sólida, que é a posição que dá para a gente tá, entendeu? Pegar ali um top 10, pegar pontos, oitavo, sétimo, e é isso, cara, eu acho que a equipe tem feito um ótimo trabalho, noites viradas e é isso, é só trabalho, não tem segredo".

Mesmo com uma pausa de duas semanas até o GP do Azerbaijão, o brasileiro destacou o que pode esperar para a próxima corrida: "Baku é a próxima, se não me engano, bom, é uma pista de rua bastante reta também, cara, difícil falar, acho que eu preciso sentar e analisar um pouco Baku com esse carro, eu não parei pra estudar, estava bem focado nessas duas corridas, Zandvoort e Monza".

"Mas, bom, teoricamente pode ser uma pista ok pra gente, difícil saber, uma pista um pouco esburacada, então não ajuda muito, né, com o nosso carro, é um carro duro, um carro, né, pegando, né, quando a gente pega algum buraquinho, alguma ondulação na pista, a gente sofre um pouco, mas vamos ver, as retas também podem talvez nos ajudar", concluiu.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!