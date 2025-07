Após um susto com Lewis Hamilton e Charles Leclerc no treino livre 1, Gabriel Bortoleto surpreendeu na classificação da sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1 e chegou ao SQ3. O brasileiro irá largar da 10ª posição na corrida curta de amanhã.

Em entrevista a F1TV após a sessão, Bortoleto compartilhou o sentimento desta sexta-feira: "Não é o Q3, é o SQ3, mas, sabe, a sensação de chegar lá é sempre boa. Senti que a classificação foi bem sólida até o SQ3. Acho que no SQ3 não acertei tudo, mas ainda assim consegui chegar lá, estou feliz. Colocar o carro entre os dez primeiros já de novo é muito positivo numa classificação. Estou satisfeito com o resultado".

O companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, foi apenas 17° e o brasileiro ainda comentou sobre a performance do carro da Sauber: "Bom, parece que está forte. Agora a gente precisa ver o ritmo de corrida e tudo mais, mas parece que não é um carro ruim. Acho que podemos brigar pelas posições em que estávamos na classificação, mais ou menos, ali no top 10".

Em entrevista à repórter Mariana Becker, da Band, o brasileiro ainda deu mais detalhes sobre a classificação: "A volta do Q2 foi excepcional, acho que uma das melhores voltas que eu já dei na minha vida, sendo bem sincero. A volta do Q3, acho que a gente fez alguns ajustes no balanço, acho que puxei um pouquinho demais em uma ou duas curvas, o que acabou tirando tempo, mas sei lá. Acho que o resultado em si foi bom, não dava pra fazer muito mais do que isso, talvez ali oitavo, nono, mas dali pra frente teve uma grande diferença de tempo, que eu acho que era meio difícil a gente alcançar hoje, mas eu estou feliz".

