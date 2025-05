Gabriel Bortoleto conquistou a 14ª colocação para a corrida de domingo do GP da Emilia Romagna da Fórmula 1. O brasileiro da Sauber, em entrevista ao repórter Thiago Fagnani, do canal Bandeirantes, avaliou positivamente o desempenho no treino classificatório de Ímola.

"Bom resultado hoje, acho que a gente conseguiu tirar bastante proveito do carro", começou Bortoleto. "Tiramos, acho que, bem perto do limite. Tanto que no Q2 eu nem consegui melhorar tanto a minha volta do Q1, porque a volta já tinha sido, acho que, bem positiva".

Gabriel, no entanto, revelou que os momentos de indecisão, nas batidas de Yuki Tsunoda de Franco Colapinto, e a demora por uma decisão da direção de prova para decidir se tinha passado ou não para o Q2 por uma volta deletada de Oliver Bearman, foram tensos.

"Agora, aqueles momentos de tensão foram intensos ali no carro. A gente ficou um tempão esperando. A sessão foi bem conturbada. Tiveram, acho que, duas ou três batidas [sic, foram duas batidas]. Com essa indecisão também dos comissários, com essa questão do tempo. Mas bom estar de volta no Q2. Depois de Miami, de novo".

"Eu estou feliz com o resultado de hoje, com o carro que a gente teve. Agora continuar trabalhando e continuar nessa evolução que a gente está tendo, de etapa por etapa. E continuar prosseguindo", concluiu.

