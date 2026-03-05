Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Bortoleto avalia novo botão de boost e faz alerta a rivais

Brasileiro admitiu que a inovação "libera muita energia" para o carro

Livia Veiga Filip Cleeren
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Gabriel Bortoleto está prestes a começar sua primeira temporada com a Audi na Fórmula 1, tendo tido apenas alguns dias de experiência com o R26 durante a pré-temporada - em Barcelona e Bahrein. O brasileiro está pronto para enfrentar diferentes desafios ao longo do ano e já admitiu que precisará aprender muitas coisas nessa nova fase.

Leia também:

Depois de nove dias disponíveis para testes de pré-temporada, alguns pilotos deram suas primeiras percepções de como o novo botão de boost pode aumentar as chances de ultrapassagens, inclusive em pontos da pista onde geralmente não seria possível.

Durante as coletivas que aconteceram nesta quinta-feira (5) na Austrália, que abrem o primeiro fim de semana de corrida de 2026, Bortoleto foi perguntado sobre o que ele conseguiu entender durante seus dias de teste com o novo monoposto e se ele acredita que a pista em Albert Park pode ser palco de demonstrações interessantes para o público.

"Não sei, porque no Bahrein teve momentos em que eu tentei a ultrapassagem e passei carros com muita facilidade, e teve outras vezes em que eu sofri muito para ultrapassar. Então, é complicado dizer".

"O que posso falar é que a ultrapassagem, o botão de boost, é muito forte. Então, às vezes, você vai estar em curvas onde normalmente não daria para ultrapassar e, de repente, você aperta e consegue passar. Mas depois pode ser que você fique sem energia e o outro piloto simplesmente te ultrapasse de volta", alertou o brasileiro.

Em 2026, a gestão de energia dos carros será um ponto importante na disputa por posição, como Bortoleto explicou, caso um competidor use toda a bateria para fazer uma ultrapassagem, não há garantia de que seu rival não possa ter guardado para devolver a disputa e disparar à frente.

"Acho que vai ter uma curva de aprendizado grande para todos nós nas três ou quatro primeiras corridas, para entender também como usar toda essa energia e não fazer besteira — tipo usar tudo ali e depois ser ultrapassado logo em seguida".

Gabriel ainda destacou que usar o botão do boost libera "muita potência" para o carro quando acionado e será necessário que os pilotos tenham cuidado com esse novo sistema.

