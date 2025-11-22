Debaixo de chuva e com pista molhada, Gabriel Bortoleto foi 18º na classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1. Em condições de baixa visibilidade, o brasileiro da Sauber teve dificuldades no fim da primeira sessão e não conseguiu um bom tempo, sendo eliminado no Q1.

"Senti muito pouca aderência e acho que não consegui extrair muita da que eu tinha nas duas últimas voltas. Acho que foi aí que perdi mais [tempo]. Perdi um pouco de confiança no carro. Senti que no começo da sessão eu estava bem satisfeito, freando tarde e me sentindo confortável. E no final eu simplesmente senti que não tinha mais confiança", disse Bortoleto a imprensa após a sessão.

Apesar de alguns pilotos terem começado o Q1 com pneus intermediários, logo ficou claro que o pneu full wet, os 'faixa azul', para chuva forte, eram os mais indicados devido aos níveis de água na pista. 'Escapadas' e deslizes foram comuns, com bandeiras amarelas sendo rapidamente acionadas. O brasileiro chegou a classificar a sessão como "a pior condição que já esteve em um carro de F1" em termos de aderência.

"Acho que só passei do ponto uma ou duas vezes, comecei a travar um pouco mais a traseira. Não sei, simplesmente senti que perdi aquela sensação que eu tinha no início e aí ficou difícil extrair a aderência. E é tudo sobre confiança quando você está nessas condições molhadas. Porque o carro estava lá, era só uma questão da minha confiança", explicou.

Bortoleto ainda destacou que a temperatura foi um fator significativo para o baixo desempenho do carro: "Antes de tudo, [a temperatura] está extremamente baixa aqui em Vegas. É um circuito de rua, então isso também não ajuda. Acho que é isso: provavelmente a temperatura e o tipo de asfalto que temos aqui".

Questionado se algo deveria ser feito pela categoria para aumentar a aderência da pista, o brasileiro reconheceu que a 'imprevisibilidade' é o que torna a competição divertida: "Está chovendo, né? Quando está assim, também é legal estar nessas circunstâncias. Já temos muita pressão aerodinâmica em condições normais. Às vezes você vai pilotar em condições ruins e é isso que torna a Fórmula 1 divertida também".

