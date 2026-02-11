Gabriel Bortoleto foi o primeiro piloto da Audi a pilotar o R26 nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, completando 49 voltas ao longo da primeira metade do dia, com melhor tempo de 1min38s871. O brasileiro avaliou positivamente o desempenho da equipe alemã, mas destacou que ainda há muito a evoluir.

Na segunda metade do dia, foi a vez do veterano Nico Hulkenberg de assumir o carro da Audi, completando 73 voltas e cravando 1min36s861 como o melhor tempo.

“Foi um dia de bom progresso para nós", começou Bortoleto. "Conseguimos rodar uma boa quilometragem no carro esta manhã, e tudo funcionou como esperávamos, o que foi realmente encorajador".

O piloto paulista também destacou qual foi o foco da Audi no primeiro dia no Bahrein: "Focamos em fazer algumas voltas para entender melhor o motor e o gerenciamento de energia, especialmente em condições muito diferentes das que tivemos em Barcelona".

"Ainda há muito a fazer e sabemos que a jornada é longa, mas estamos avançando e continuaremos a nos esforçar", concluiu Gabriel.

Tabela do primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein

Pos Piloto Equipe Volta Rápida Nº de Voltas 1 Lando Norris McLaren 1min34s669 58 2 Max Verstappen Red Bull 1min34s798 136 3 Charles Leclerc Ferrari 1min35s190 80 4 Esteban Ocon Haas 1min35s578 115 5 Oscar Piastri McLaren 1min35s602 54 6 George Russell Mercedes 1min36s108 56 7 Lewis Hamilton Ferrari 1min36s433 52 8 Pierre Gasly Alpine 1min36s765 49 9 Nico Hülkenberg Audi 1min36s861 73 10 Alexander Albon Williams 1min37s437 68 11 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1min37s629 30 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 1min37s945 75 13 Carlos Sainz Williams 1min38s221 77 14 Sergio Pérez Cadillac 1min38s828 58 15 Gabriel Bortoleto Audi 1min38s871 49 16 Valtteri Bottas Cadillac 1min39s150 49 17 Lance Stroll Aston Martin 1min39s883 36 18 Franco Colapinto Alpine 1min40s330 28

