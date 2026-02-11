F1 - Bortoleto avalia primeiro dia de testes no Bahrein: "Ainda há muito a fazer"
Piloto brasileiro da Audi completou 49 voltas ao longo da primeira metade do dia inicial de pista em Sakhir
Gabriel Bortoleto foi o primeiro piloto da Audi a pilotar o R26 nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, completando 49 voltas ao longo da primeira metade do dia, com melhor tempo de 1min38s871. O brasileiro avaliou positivamente o desempenho da equipe alemã, mas destacou que ainda há muito a evoluir.
Na segunda metade do dia, foi a vez do veterano Nico Hulkenberg de assumir o carro da Audi, completando 73 voltas e cravando 1min36s861 como o melhor tempo.
“Foi um dia de bom progresso para nós", começou Bortoleto. "Conseguimos rodar uma boa quilometragem no carro esta manhã, e tudo funcionou como esperávamos, o que foi realmente encorajador".
O piloto paulista também destacou qual foi o foco da Audi no primeiro dia no Bahrein: "Focamos em fazer algumas voltas para entender melhor o motor e o gerenciamento de energia, especialmente em condições muito diferentes das que tivemos em Barcelona".
"Ainda há muito a fazer e sabemos que a jornada é longa, mas estamos avançando e continuaremos a nos esforçar", concluiu Gabriel.
Tabela do primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein
|Pos
|Piloto
|Equipe
|Volta Rápida
|Nº de Voltas
|1
|Lando Norris
|McLaren
|1min34s669
|58
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1min34s798
|136
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1min35s190
|80
|4
|Esteban Ocon
|Haas
|1min35s578
|115
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|1min35s602
|54
|6
|George Russell
|Mercedes
|1min36s108
|56
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1min36s433
|52
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|1min36s765
|49
|9
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1min36s861
|73
|10
|Alexander Albon
|Williams
|1min37s437
|68
|11
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1min37s629
|30
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1min37s945
|75
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|1min38s221
|77
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1min38s828
|58
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1min38s871
|49
|16
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1min39s150
|49
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1min39s883
|36
|18
|Franco Colapinto
|Alpine
|1min40s330
|28
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia
F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff
F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários