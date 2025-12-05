Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

Brasileiro foi sétimo colocado no primeiro treino livre e sexto na sessão que fechou o dia em Yas Marina

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

O brasileiro Gabriel Bortoleto saiu contente com a performance da Sauber no primeiro dia de atividades para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, última etapa da temporada 2025. Mas ele ainda vê espaço para melhorias visando o sábado e o domingo.

Leia também:

Na primeira sessão de treinos livres, marcada por uma presença massiva de rookies (9 dos 20 carros eram ocupados por novatos), Bortoleto terminou em sétimo, conseguindo subir uma posição no TL2, o mais representativo do dia (por ser realizado no mesmo horário da classificação e da corrida). O brasileiro ficou logo atrás do companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg.

Fazendo uma análise do primeiro dia de atividades em Yas Marina, Bortoleto sai com um tom positivo, mas com espaço para crescimento no restante do fim de semana.

"No geral, tem sido bem positivo. Há obviamente alguns ajustes a serem feitos antes de amanhã, mas foi bem produtivo, já que focamos em entender o equilíbrio entre simulações de corrida e de classificação. É encorajador ver nosso carro nessas posições, mesmo sendo apenas sexta. Seguiremos nos esforçando e buscando maximizar nossa performance na classificação amanhã".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias
Próximo artigo F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025

Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi

FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros