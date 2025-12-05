F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
Brasileiro foi sétimo colocado no primeiro treino livre e sexto na sessão que fechou o dia em Yas Marina
O brasileiro Gabriel Bortoleto saiu contente com a performance da Sauber no primeiro dia de atividades para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, última etapa da temporada 2025. Mas ele ainda vê espaço para melhorias visando o sábado e o domingo.
Na primeira sessão de treinos livres, marcada por uma presença massiva de rookies (9 dos 20 carros eram ocupados por novatos), Bortoleto terminou em sétimo, conseguindo subir uma posição no TL2, o mais representativo do dia (por ser realizado no mesmo horário da classificação e da corrida). O brasileiro ficou logo atrás do companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg.
Fazendo uma análise do primeiro dia de atividades em Yas Marina, Bortoleto sai com um tom positivo, mas com espaço para crescimento no restante do fim de semana.
"No geral, tem sido bem positivo. Há obviamente alguns ajustes a serem feitos antes de amanhã, mas foi bem produtivo, já que focamos em entender o equilíbrio entre simulações de corrida e de classificação. É encorajador ver nosso carro nessas posições, mesmo sendo apenas sexta. Seguiremos nos esforçando e buscando maximizar nossa performance na classificação amanhã".
