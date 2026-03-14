F1 - Bortoleto avalia sprint da China e planeja corrida principal: "Pegar aprendizados e tentar melhorar"
Brasileiro da Audi foi 13º na prova curta de Xangai
Gabriel Bortoleto terminou a primeira sprint da temporada de 2026 da Fórmula 1, na China, como 13º após largar como 14º. O brasileiro da Audi teve uma prova 'tímida' e chegou a tentar ultrapassagens, mas acredita que fez "o que dava mais ou menos pra fazer".
"Fiquei mais ou menos onde larguei, tentei fazer uma ultrapassagem, em alguns momentos consegui", falou em entrevista à TV Globo após a sessão. O companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg, precisou abandonar a prova na volta 13 devido a uma falha técnica no carro, o que ocasionou em um safety car. Como consequência, vários pilotos resolveram ir aos boxes, mas esse não foi o caso do brasileiro.
"A gente optou por não parar para colocar pneu novo, mas foi tranquilo. Acho que [agora] é focar na classificação e ir para amanhã, que é uma corrida grande, importante, e pegar os aprendizados que a gente teve hoje na corrida, tentar melhorar um pouquinho. [Tem] algumas coisinhas que a gente precisa melhorar para amanhã, e ir para cima", concluiu.
