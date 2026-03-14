Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Fórmula 1 GP da China

F1 - Bortoleto avalia sprint da China e planeja corrida principal: "Pegar aprendizados e tentar melhorar"

Brasileiro da Audi foi 13º na prova curta de Xangai

Redação Motorsport.com
Publicado:

Gabriel Bortoleto terminou a primeira sprint da temporada de 2026 da Fórmula 1, na China, como 13º após largar como 14º. O brasileiro da Audi teve uma prova 'tímida' e chegou a tentar ultrapassagens, mas acredita que fez "o que dava mais ou menos pra fazer". 

Leia também:

"Fiquei mais ou menos onde larguei, tentei fazer uma ultrapassagem, em alguns momentos consegui", falou em entrevista à TV Globo após a sessão. O companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg, precisou abandonar a prova na volta 13 devido a uma falha técnica no carro, o que ocasionou em um safety car. Como consequência, vários pilotos resolveram ir aos boxes, mas esse não foi o caso do brasileiro. 

"A gente optou por não parar para colocar pneu novo, mas foi tranquilo. Acho que [agora] é focar na classificação e ir para amanhã, que é uma corrida grande, importante, e pegar os aprendizados que a gente teve hoje na corrida, tentar melhorar um pouquinho. [Tem] algumas coisinhas que a gente precisa melhorar para amanhã, e ir para cima", concluiu. 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Russell celebra vitória na sprint da China e admite "surpresa" com Hamilton
Próximo artigo F1: "Não tenho palavras no momento", lamenta Verstappen após sprint complicada na China

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

