O sábado não terminou como Gabriel Bortoleto gostaria. O brasileiro foi à pista no Q1 da classificação para o GP de São Paulo de Fórmula 1, escapou da pista e acabou batendo com a traseira do carro no muro. Com danos na asa traseira, o piloto da Audi precisou abandonar a sessão, caindo ainda na primeira parte da classificação.

A classificação foi atrasada em mais de uma hora por causa da forte chuva que caiu sobre Interlagos. Quando a pista foi liberada, ainda havia muita água em alguns trechos, e vimos um Q1 repleto de incidentes.

Ainda nos minutos iniciais, Bortoleto acabou rodando no trecho intermediário da pista e, ao passar pela grama, acabou batendo com a traseira do carro no muro. O brasileiro da Audi ficou com dano na asa traseira e, com isso, precisou abandonar a sessão, terminando em 22º.

Porém, com Sergio Pérez, Max Verstappen e Lewis Hamilton punidos em 30 posições cada no grid de largada do domingo devido à troca de componentes da unidade de potência, o brasileiro sai em 19º na corrida deste domingo.

Para amenizar o clima dos torcedores brasileiros, Rafa Câmara conseguiu passar para o Q2 logo em sua estreia na F1, superando uma rodada na chegada à reta principal, tendo batido a asa dianteira do carro no guard-rail.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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