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F1 - Bortoleto brinca com falta de ultrapassagens em Madri: "Quase dormi"

Brasileiro da Audi comentou questionamentos sobre a falta de emoção no GP da Espanha e defendeu consulta aos pilotos na criação de novos circuitos

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

O GP da Espanha de Fórmula 1 foi alvo de críticas por parte da imprensa e dos próprios pilotos, seja pela falta de ultrapassagens em pista ou pelo traçado. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, se juntou aos colegas e também criticou a falta de ultrapassagens em Madring.

O editor recomenda:

Após a prova de Madri, um jornalista perguntou a Bortoleto se ele achou a corrida tão entediante quanto o público e a imprensa. Em resposta, o piloto paulista brincou: "É, eu quase dormi também".

O brasileiro elogiou o traçado espanhol, mas destacou a falta de ultrapassagens: "O desenho da pista é legal, mas é claro que se a gente pudesse ter algum tipo de ultrapassagem no circuito seria incrível".

"Mas a pista é bem bacana, só o salto na curva 5 por 50 voltas te dá uma baita dor de cabeça no final da corrida.  Então, não é das mais fáceis para o nosso corpo, mas ainda assim foi muito divertido e uma boa corrida no sentido de pilotagem".

"Numa pista como essa, é como Mônaco: mais rápida, mas tão entediante quanto Mônaco".

Bortoleto concordou com os apontamentos de Verstappen sobre as problemáticas zonas de frenagem de Madring: "Acho que você não consegue tentar um mergulho ou arriscar uma ultrapassagem quando já está no limite em uma zona de frenagem normal. E a única forma de a gente fazer um mergulho ou uma grande ultrapassagem é freando literalmente em linha reta".

"Acho que seria bom se tivéssemos pelo menos um ponto de ultrapassagem. Mas infelizmente não foi assim que a projetaram. Então, há os pontos bons desta pista e os pontos ruins, e com certeza o lado de corridas dela é terrível".

O brasileiro da Audi também concordou com o tetracampeão sobre a necessidade de novas pistas receberem a opinião dos pilotos.

"Acho que seria legal se as novas pistas fossem apresentadas aos pilotos para podermos dar algumas opiniões. Porque a gente sabe que, em tipos de pista como essa, ultrapassar vai ser muito difícil, então quem sabe no futuro", concluiu.

Colaboração de Ronald Vording

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