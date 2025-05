Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto dividirão a pista pela primeira vez em 2025 na Fórmula 1, isso porque o argentino foi promovido na Alpine, no lugar de Jack Doohan, enquanto o brasileiro segue na Sauber. Esse é o retorno da rivalidade Brasil e Argentina, mas, para Gabi, nenhuma briga deve acontecer.

Nesta quinta-feira (15), na Itália, onde acontece o GP de Emilia Romagna, Bortoleto foi questionado sobre o retorno do argentino ao grid e a situação vivida na Alpine, já que Doohan teve apenas seis corridas (em 2025) para provar seu valor.

"Ele [Colapinto] é um ótimo piloto e mostrou isso na F1 nas corridas que fez [em 2024, pela Williams] e na F2 e F3, mas nunca tivemos essa coisa de lutar por um campeonato".

Em 2023, enquanto competiam a Fórmula 3, Colapinto terminou apenas na quarta posição do campeonato, 54 pontos atrás do brasileiro, que venceu o título naquele ano. Na temporada seguinte, na Fórmula 2, também vencida por Bortoleto, Franco abandonou a competição quando foi promovido à Williams no lugar de Logan Sargeant e terminou como nono colocado na F2.

"Não tivemos, por exemplo, a rivalidade com o Hadjar no ano passado. É isso que chamo de rivalidade. Mas, sim, estou ansioso [para reencontrá-lo na pista]".

"Talvez, na F1, possamos começar algo legal e divertido. Estou feliz em vê-lo na F1".

Sobre a situação de Doohan, Bortoleto se solidarizou, dizendo que é "uma pena" o australiano ter perdido seu assento após apenas seis corridas em 2025, mas justificou dizendo que "é o esporte".

O brasileiro também confessou que, se estivesse em uma situação parecida, de ter poucas corridas para provar seu valor, ele se sentiria ainda mais pressionado do que está sentindo no momento para entregar bons resultados.

"Se você tiver, digamos, um contrato ou qualquer coisa que as pessoas te digam que você só tem cinco corridas, obviamente você fica com pressa. Você comete mais erros, porque está sempre tentando se provar e fazer o melhor trabalho".

