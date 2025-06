O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, depois do melhor resultado na carreira da Fórmula 1 no GP da Espanha (um 12º lugar), avaliou a evolução da Sauber depois das atualizações em Barcelona, principalmente pelo resultado do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, na última etapa (o alemão terminou em 5º). Além disso, o piloto brasileiro revelou as expectativas para a corrida do Canadá.

Ao ser perguntado se as mudanças do C45 funcionarão no GP do Canadá, o brasileiro respondeu: "Acho que, historicamente, Barcelona tem sido uma pista muito forte para nós. Além disso, a atualização foi claramente um passo à frente".

"Como na sexta-feira eu usei o pacote antigo e depois o coloquei no sábado, tivemos uma comparação clara. Eu no carro, como nos comportamos e tudo mais. Então, sem dúvida, foi um passo à frente".

"Acho que em Montreal ainda seremos melhores do que com o pacote antigo no carro. A questão é quanto, será tão grande [a melhoria] quanto foi em Barcelona ou não? Essa é uma pergunta que só poderemos responder quando realmente formos para o TL1 e entendermos onde estamos".

"Mas o meio de grid está tão lotado e tão disputado que, a cada meio décimo que você encontra, você se coloca em uma posição muito boa".

Ao ser perguntado se a melhora no carro foi notável, principalmente na questão da consistência do 'arisco' carro da Sauber, ele confirmou que "sim, eu diria que foi definitivamente um passo à frente nessa direção. Acho que o carro está mais consistente agora, você pode extrair mais tempo de volta dele".

"Você pode, sim, provavelmente até mesmo em condições diferentes, sabe, quando o tempo muda ou quando a pista é irregular ou qualquer outra coisa, acredito que o carro será um pouco mais fácil de pilotar e de extrair o máximo dele. E sim, acho que foi um passo à frente nessa direção. Acho que também foi possível entender um pouco do equilíbrio nas curvas".

Como está a transição Sauber/Audi?

A Sauber virará a equipe de fábrica da marca alemã Audi em 2026, e o processo de transição da mudança de time já está em andamento, mas Bortoleto revela que a transformação já está praticamente pronta.

"Acho que entrei na Sauber quando tudo já era basicamente Audi. Então, para mim, sempre foi Audi, só que o nome ainda não mudou. Mas, sabe, todas as pessoas com quem comecei a trabalhar este ano já eram as pessoas que estariam aqui conosco no futuro e que temos o projeto e queremos atingir nossas metas".

"E eu não participei da grande mudança da equipe, das pessoas e de tudo mais, sabe. Então, o único cara que chegou depois que eu já estava aqui foi o Jonathan [Wheatley, chefe de equipe], porque acho que ele estava em licença obrigatória e tudo mais".

"Mesmo que eu soubesse que ele já estava chegando, acho que ele ainda estava esperando o Japão para fazer a primeira corrida. Então, sim, quero dizer, fora isso, vejo a diferença que a Audi já está fazendo. Vejo o que Jonathan e Mattia [Binotto] estão fazendo na equipe junto com todos. Eles não estão sozinhos, sabe, fazendo todas as mudanças. Mas, definitivamente, é positivo e estamos indo na direção certa".

