F1 - Bortoleto celebra chegada de Câmara e defende Drugovich: "Merecia estar no grid"

Durante o dia de mídia da Fórmula 1 em Interlagos, Gabriel Bortoleto conversou exclusivamente com a mídia brasileira. Em um dos momentos, o piloto da Audi destacou a amizade de infância com Rafael Câmara e destacou também Felipe Drugovich.

Neste fim de semana, Bortoleto terá a companhia de Câmara no GP de São Paulo no grid, uma vez que o pernambucano fará sua estreia pela Haas em Interlagos. Com a chegada de Rafa, Gabriel poderá compartilhar a pista com um amigo de infância - com quem construiu parte da sua trajetória no kart.

No entanto, ao celebrar o momento do automobilismo brasileiro na principal categoria do automobilismo mundial, Bortoleto fez questão de destacar Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 e, atualmente, piloto da Andretti na Fórmula E.

"Eu acho que é importante não descartar o Drugovich. Quero falar dele neste final de semana. Para mim, é importante. É um grande amigo meu, porque também era um cara muito merecedor de estar na Fórmula 1, que infelizmente, por várias razões, não conseguiu entrar, mas com certeza tinha a capacidade e o talento para estar", afirmou.

O brasileiro ainda demonstrou esperança de que Felipe possa encontrar uma oportunidade na F1. "Quem sabe um dia. Acredito que as chances dele ainda não tenham acabado, espero que possa estar nesse grid junto com a gente e termos três brasileiros no grid", acrescentou.

Sobre Câmara, Bortoleto destacou a relação construída desde os primeiros anos de competição. Os dois se conheceram ainda crianças e acompanharam de perto o desenvolvimento de suas respectivas carreiras, passando pelas categorias de base até alcançar a F1.

"Eu o conheci quando tinha provavelmente oito anos de idade. A gente começou a competir de kart praticamente no mesmo ano e, pô, é um menino super nota mil, que é merecedor de estar na Fórmula 1", declarou.

Bortoleto também ressaltou as conquistas de Câmara nas categorias de acesso e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de os dois representarem o Brasil simultaneamente na F1. "Agora na Fórmula 1 juntos, acho que a gente pode fazer muita coisa legal", concluiu.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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