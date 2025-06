Gabriel Bortoleto viveu uma classificação mágica na Áustria. O brasileiro larga da 8ª colocação neste domingo de Fórmula 1 no Red Bull Ring - e sentiu que poderia ter feito mais.

Avançando ao Q3 pela primeira vez desde que chegou à F1 neste ano, Bortoleto transformou a consistência apresentada nos treinos livres em resultado na classificação. Com a quarta fila garantida, o brasileiro coloca a Sauber em clara condição de pontuar mais uma vez no campeonato, uma vez que Nico Hulkenberg começará a prova em 20º.

Após o quali, Gabriel celebrou o feito em entrevista à Band. "Primeiro de tudo, eu tenho que ser grato, né? Estou no Q3 e é importante ser grato em relação ás conquistas que a gente alcança." Contudo, na hora de analisar a volta feita na última parte da sessão, o brasileiro destacou que poderia ter feito mais.

"Acho que minha volta no Q3 poderia ter sido um pouquinho melhor, mas olhando os tempos, acho que fiquei 0s2 atrás do [Max] Verstappen, então, sei lá se eu conseguiria ser mais rápido do que aquilo. A volta não foi perfeito, acredito que nem cheguei a melhorar a volta do Q2, algo assim. O carro ficou um pouquinho dianteiro com o último jogo de pneus, mas faz parte", refletiu.

"Estou muito feliz, foi também a primeira vez que entrei no Q3, então não sabia o ajuste exato a se fazer no carro. Eu falei: 'Putz, será que mudou alguma coisa ou não?' Decidi manter tudo igual e estou feliz. Na duas últimas curvas no Q2 [meu coração acelerou], quando eu vi que era uma volta muito boa, mas eu pensei: 'Não sei'. Não sabia quanto eu precisava, mas sabia que era uma volta perfeita para eu entrar no Q3."

"Fui muito no limite, o carro quase escapa, mas eu acabei a volta abaixando a cabeça para tentar ter o menor atrito possível na reta. Quando fechei a volta e olhei para o tempo, tinha passado em quinto", encerrou.

