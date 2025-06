F1: Bortoleto celebra, mas sai 'insatisfeito' da Áustria; entenda

Apesar de ter conquistado seus primeiros pontos na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto não está satisfeito com o resultado no GP da Áustria. Depois de batalhar com Fernando Alonso nas últimas voltas, o brasileiro lamentou no rádio da Sauber que não conseguiu ultrapassar o bicampeão, mas que "vamos começar daqui".

Depois da corrida, o engenheiro de Bortoleto elogiou o brasileiro: "[Você] terminou em P8, Nico [Hulkenberg] terminou em P9, dobro de pontos. Ótima corrida, final de semana fantástico, seus primeiros pontos na F1. Parabéns, merecia muito".

Mesmo com os elogios, Bortoleto ficou insatisfeito: "Me desculpa, cara, eu não consegui pegá-lo [ultrapassar Alonso], *****". O engenheiro o tranquilizou, brincando que o espanhol iria "pagar o jantar", mas Gabriel disse que "não, [ele vai] pagar mais do que isso, com certeza".

Logo em seguida, o brasileiro agradeceu ele e a equipe da Sauber, marcando que aquilo era apenas o começo: "Obrigado, cara. Obrigado todo mundo pelo final de semana... e vamos começar daqui. Primeiros pontos, obrigado galera".

