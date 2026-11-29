F1: Bortoleto celebra ponto "merecido" no Catar e foca em disputa com a Haas em Abu Dhabi
Brasileiro terminou em décimo na corrida em Losail
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto voltou à zona de pontuação da Fórmula 1 neste domingo (29), com o décimo lugar no GP do Catar. Após largar da 13ª posição, o brasileiro destacou o trabalho da Audi na construção da estratégia e celebrou a conquista de um ponto por mérito da equipe.
Em uma corrida na qual precisou administrar os pneus e, ao mesmo tempo, defender sua posição dos adversários, Bortoleto avaliou que a execução da estratégia foi fundamental para o resultado em Losail.
"Estou muito feliz com a corrida, da qual gostei bastante. Largando da 13ª posição, a primeira volta foi intensa e foi uma corrida difícil do início ao fim. Conseguimos encontrar um bom ritmo e a equipe fez um ótimo trabalho neste fim de semana, com uma estratégia excelente. Conquistamos esse ponto por mérito", disse o brasileiro.
Bortoleto revelou ainda que identificou momentos cruciais da prova nos quais perder posições poderia comprometer toda a estratégia traçada pela Audi. Para isso, o piloto precisou exigir mais dos pneus logo após suas duas passagens pelos boxes, mesmo ciente das possíveis consequências na parte final dos stints.
"Colocar a estratégia em prática foi difícil. Sabíamos que havia três ou quatro voltas em que, se eu perdesse posições, a corrida também estaria perdida. Então, tive de trabalhar para manter os outros atrás de mim depois das minhas duas paradas."
"Obviamente, para fazer isso, é preciso exigir bastante dos pneus, o que não é bom a longo prazo, mas a equipe merece muito crédito".
O resultado também é importante para a Audi na disputa com a Haas no Mundial de Construtores, que será definida no próximo fim de semana, quando a F1 desembarca em Abu Dhabi para a última etapa da temporada 2026.
"Vamos para Abu Dhabi muito empolgados com o que pode ser possível na disputa com a Haas", concluiu Bortoleto.
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