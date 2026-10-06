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F1: Bortoleto celebra retorno a Singapura e destaca aprendizado com a Audi

Brasileiro ainda pontuou que equipe coletou dados importantes nos últimos finais de semana apesar das dificuldades

Livia Veiga
Editado:
Gabriel Bortoleto, Equipe Audi de F1

Gabriel Bortoleto, Equipe Audi de F1

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Na Malásia, no GP do Bahrein, a Audi terminou mais um fim de semana sem conseguir somar pontos na Fórmula 1, muito por conta do caos em Sepang e da batida de Gabriel Bortoleto com Carlos Sainz ainda no início da prova. No entanto, o brasileiro analisa aprendizados após as dificuldades.

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A equipe levou um grande pacote de atualizações para Baku há duas semanas, prometendo mudanças na classificação. No Azerbaijão, a situação foi bastante negativa - ambos os pilotos caíram no Q1 juntos pela primeira vez na temporada.

Na Malásia, Bortoleto teve uma classificação melhor e conseguiu passar para o Q3 (o que teria sido possível para Nico Hulkenberg também, caso o alemão não tivesse errado em sua última tentativa ainda no Q1).

Mas foi a passagem da classificação para a corrida que deixou um gostinho amargo para os pilotos que insistem que o carro é capaz de resultados mais positivos do que estão sendo mostrados na pista.

"As últimas duas corridas não nos deram os resultados que queríamos, mas ainda tivemos alguns pontos positivos para levar conosco", começou explicando Bortoleto.

Gabriel Bortoleto, Audi

Gabriel Bortoleto, Audi

Foto de: Srinivasa Krishnan

"Nosso objetivo é levar o que aprendemos para Singapura e ter um fim de semana consistente. É um lugar bastante único, então é bom estar de volta".

"Temos estado constantemente na disputa por pontos recentemente, então vamos tentar juntar tudo e nos dar outra oportunidade tanto na sprint de sábado quanto na corrida de domingo".

Neste final de semana, em Singapura, os pilotos concluem o calendário de corridas sprints de 2026, fechando um plano de seis finais de semana com etapas de curta duração.

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