Gabriel Bortoleto completou a sexta-feira de treinos livres do GP do Catar de Fórmula 1 sem nenhum problema, incidentes ou falhas. Após a sessão, o brasileiro conversou com a mídia e destacou o 'conforto' em poder cumprir a programação propostá pela Audi de maneira limpa.

"Um dia decente. Já faz algumas semanas que eu não tinha uma sexta-feira tranquila como essa, então, estou muito feliz em concluir todo nosso planejamento. O carro está bom. Porém, ainda estamos um pouco atrás da Racing Bulss, precisamos tirar essa diferença. Vamos trabalhar bastante esta noite para poder nos aproximarmos", apontou.

Bortoleto também destacou as particularidades do circuito de Lusail, deixando claro que o principal desafio da pista está no balanço do carro: encontrar o acerto perfeiti para comtemplar tanto as curvas de alta quanto as de baixa-média velocidade sem 'descompensar' o carro.

"A pista é complicada. Encontrar o equilíbrio entre as curvas de alta velocidade e as de baixa/médio não é uma tarefa fácil. O carro sai muito de frente nas curvas de alta e, nas de baixa, acaba saindo de traseira. Então, definitivamente, não é simples. Mas, enfim, vou trabalhar com meus engenheiros para ajustar tudo. Contudo, acho que fizemos um bom avanço entre o TL1 e o TL2", analisou Gabriel.

Durante o segundo treino livre, os dez primeiros colocados estavam agrupados por equipe sendo Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari e Racing Bulls respectivamente. Por isso, na visão do brasileiro, se classificar entre os dez primeiros será uma tarefa particulamente complicada neste fim de semana.

"Eu vou tentar dar o meu melhor, como sempre faço, mas não vai ser nada fácil. Realisticamente, acredito que estamos ali na região do P11 no momento. Mas quem sabe? Tudo pode acontecer. Classificação é classificação", finalizou.

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